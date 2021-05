Daniela Ospina tiene casi siete millones de seguidores en sus redes sociales. Daniela Ospina cantó el himno nacional junto a Salomé y fueron criticadas

Durante los últimos días todos han estado muy pendientes de sus palabras sobre el paro nacional.

Recordemos que las marchas ya cumplen ocho días, pues iniciaron el 28 de abril.

Estas se dieron en marco del rechazo por la reforma tributaria planteada por el gobierno.

Aunque esta ya fue retirada, en el paro también se exige el retiro de la reforma a la salud.

Además, han aumentado las denuncias sobre violencia desmedida en varias regiones del país.

Esto tiene al país en alerta y con alarmantes cifras de heridos, desaparecidos y disturbios.

Bastantes figuras de la farándula nacional e internacional se han referido al tema en sus redes sociales.

De hecho, el país se convirtió en tendencia el día de ayer y al parecer, todos publicaron sobre el tema.

Sin embargo, algunos han sido muy criticados por sus palabras y el enfoque que han tenido.

Algunas celebridades nacionales que se han pronunciado son Shakira, J Balvin, Karol G, Adriana Lucía, Kali Uchis, entre otros.

Mientras que los internacionales son Residente, Rosalía, Justin Bieber, Demi Lovato, Kim Kardashian y Kendall Jenner, entre otros.

Muchos de los artistas han hecho un llamado a los organismos internacionales para que vigilen lo que está pasando en Colombia.

Y es que día a día las cifras crecen y el estado del país no mejora.

Por su parte, Daniela Ospina ha hecho dos publicaciones al respecto, y varias historias.

En una de ellas usando el hashtag #ColombiaEnAlertaRoja, y la otra con el mapa de Colombia y la frase “No más sangre”.

Además, la deportista y su hija se sumaron a una convocatoria virtual para cantar el himno nacional a cierta hora.

Durante el canto, también debía apuntarse una luz, con esto se recordaría a todas las personas que han fallecido.

Así lo hicieron y ella lo publicó en sus historias junto a su hija y su mamá.

Lo cierto es que, aunque muchos aplaudieron su gesto, otros la han criticado.

Como era de esperarse, esto molestó a la deportista, pues alguien afirmó que “deberían ponerse de pie para cantar el himno”.

“Y esto es lo que pasa constantemente en redes, no me gusta hacer esto pero si canto por qué canto, y si pongo hoy que por qué no fue ayer… ¡basta!”, escribió.