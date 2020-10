Creador de 'Pedro, el Escamoso' en el olvido: "Yo no recibo ni una regalía de Caracol"

Luis Felipe Salamanca, escritor y guionista, es reconocido por ser el creador de 'Pedro, el Escamoso'. Junto a Dago García, quien le acompañó en la dirección, cuenta el éxito internacional gracias al 'rating' de una historia que inició en 2001 bajo la cobertura de Caracol TV.

El miércoles 7 de octubre comenzó la retransmisión de 'Pedro, el Escamoso', con un puntaje de televidentes aun mayor que para la fecha de su estreno: 14 sobre 11. Y es que junto a 'Yo soy Betty, la fea' y 'Café, con aroma de mujer', es la producción local más laureada en la historia de la pantalla chica.

Pero hay una "triste realidad" detrás de todo, Luis Felipe Salamanca está en el olvido de Caracol TV. Para una entrevista al porta informativo "Las 2 Orillas" señaló que no recibe ningún tipo de regalía. Estas son las retribuciones que tanto los actores como el equipo de producción deben obtener cuando la novela continúa ofreciendo ganancias, más ahora que es retransmitida.

No hay dinero para el creador de 'Pedro, el Escamoso'

Luis Felipe Salamanca no solo habó en su propia voz, sino en la de todos "los creadores en nuestr país". "Yo no recibo ni una regalía, esa es la triste realidad. "Es triste pensar que el trabajo de uno no es reconocido, debería tener alguna retribución", dijo el guionista.

El periodista que le entrevisó le calificó como "uno de los grandes creadores de la televisión colombiana", destacando que su trabajo ya era importante cuando no existía el concepto de televisión que hay actualmente.

Desde Santa Marta, el creador de 'Pedro, el Escamoso' expresó: "Es una de las tragedias de los autores, actores y directores en este país. Recibimos unas pequeñas regalías por emisión pública, pero nada por estas retransmisiones".

"Después de 20 años del gran éxito, deberíamos tener alguna retribución", exigió Salamanca. A la fecha se trata del artífice de 32 producciones nacionales, siendo "Ojos de Gato" la más antigua (1987) y "Las Santísimas" la más reciente (2010-2011).

¿Cómo se le ocurrió 'Pedro, el Escamoso?

Al principio de los tiempos, la telenovela parecía que terminaría archivada en el baúl de los fracasos. Pero el guionista creyó en su lo que había escrito. "Después de tres páginas lo llevamos a un comité que tenía el equipo de Caracol y nos dijeron ¿esto qué es?", narra Salamanca.

Pero gracias al apoyo de la presidenta de la compañía el proyecto siguió adelante. Una vez el material estuvo listo para grabar, el primer capítulo se realizó y pasó por un 'focus group'. "Una compañía de investigación de mercados dijo que todo estaba mal, el nombre, Miguel Varoni y hasta su pelo".

Al creador de 'Pedro, el Escamoso' no le importaron las críticas y haciendo uso de "impulsivbidad", tal como él se describe, puso sobre la mesa una propuesta llena de genialidad. Salamanca se atrevió a decirle al jefe de la investigación: "Le apuesto mi sueldo contra su sueldo que esta novela en un mes es la primera de Colombia". A partir de ese momento las grabaciones continuaron "y lo demás ya es historia".

Luis Felipe Salamanca afirma sentirse maltratado. Sin embargo, su prudencia es más valiosa que las regalías. "Es mejor no hablar de estas cosas, porque… porque no, porque es mejor ser elegante", apuntó.

"El Pirulino" fue el famoso baile insertado en el personaje de la novela - Instagram @soyvaroni

La realidad de Sandra Reyes

La protagonista del elenco, quien interpretó a "Paula Dávila", contó recientemente la difícil actualidad que atraviesa en su día a día. "Hago maromas para sobrevivir", dijo la actriz, confesando que incluso tiene que pedir dinero prestado.

La artista también mencionó la dificultad que el gremio de actores y directores sufre en Colombia en el tema de la televisión, entre eso las regalías.

La dura situación de Sandra Reyes, protagonista de ‘Pedro, el Escamoso’: "Hago maromas para sobrevivir" La actriz contó sus difilcutades económicas y aclaró que no se ha distanciado de la televisión.

Lee más del tema

Miguel Varoni habló sobre el regreso de ‘Pedro el Escamoso’ y generó polémica

¿Qué pasó con Alina Lozano? La actriz que dio vida a “Nidia Pacheco” en ‘Pedro, El Escamoso’

Los actores de ‘Pedro, el escamoso’ que murieron después de la novela