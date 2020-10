¿Qué pasó con Alina Lozano? La actriz que dio vida a "Nidia Pacheco" en 'Pedro, El Escamoso'

Ver esta publicación en Instagram

La interpretación a "Nidia Pacheco"

Gracias al personaje, Alina Lozano ganó en 2002 el premio como Mejor Actriz de Reparto, otorgado por TVyNovelas. "Nidia" fue una mujer coqueta con todos los hombres que le atraen, incluyendo a Pedro Coral (Miguel Varoni), a quien acosó todo el tiempo.

En su rol es calculadora y reconoce cada paso que da en la vida. En la historia maneja a su antojo a "Perafán", el abogado de la familia que está enamorado de ella y a quien le incita a cometer actos fraudulentos. Otro dato que le caracterizó fue ser la viuda de Juan Pachecho, papá de Paula Dávila (Sandra Reyes).

La dura situación de Sandra Reyes, protagonista de ‘Pedro, el Escamoso’: "Hago maromas para sobrevivir" La actriz contó sus difilcutades económicas y aclaró que no se ha distanciado de la televisión.

"Alterno a cómo yo me disfrutaba el personaje, llegaba a mi casa totalmente colapsada por temas personales. Y en este momento de mi vida me siento mucho más libre, sana mentalmente. Nunca fui del prototipo de reina de belleza, no, tenía mi 'tumba'o y 'estilacho', además de flaca, éramos flacas", narró entre risas.

En otra anécdota, la actriz contó que antes de iniciar 'Pedro, el Escamoso' libró "una batalla total con el cigarrillo. Pero la ansiedad se empezó a meter por otro lado, como con los dulces. Y ahora que veo todo aquello para mí no es un crimen que pasen los años, porque no somos inmortales, y cuán agradecida estoy".

A "Nidia Pachecho" muchos la odiaron, otros la amaron. Sin embargo, Alina Lozano se encargó de que nunca perdiera su sensualidad y ambición. Ahora nos queda la esencia natural de la mujer detrás del personaje, esa que sin tanto maquillaje ni vanidad demuestra ser una artista ejemplar.

Alina Lozano en taller de actuación a talentos juveniles - Instagram @lozanoalina

