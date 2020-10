Desde que la novela volvió a ser transmitida mucho se habla al respecto.

Miguel Varoni habló sobre el regreso de 'Pedro el Escamoso' y generó polémica

Y es que muchos quedaron sorprendidos al conocer las polémicas declaraciones de Miguel Varoni.

El protagonista de la novela habló sobre el regreso de ésta y sus declaraciones dejaron a muchos sorprendidos.

En medio de la entrevista con KienyKe, aseguró que la noticia del reestreno no lo hizo feliz.

Sin embargo, nada tiene que ver con la novela.

"Espero que no se entienda mal lo que voy a decir. Yo no estoy contento y feliz de la televisión que está pasando en Colombia. Me encanta que vean Pedro el escamoso, Pasión de Gavilanes, ya que fue una época que marcó historia… pero a mí en lo personal me preocupa que esté parada la producción de ficción en el país, me preocupa enormemente y no me hace feliz".