Carolina Escobar regresó a BDAT y contó por qué no pudo volver en septiembre

Carolina Escobar anunció a través de sus redes sociales hace unas semanas atrás que regresaría al matinal Buenos días a todos el pasado 13 de septiembre. Sin embargo, los televidentes se desilusionaron al ver que el programa de TVN no contó con su presencia en esa fecha.

No obstante, este domingo la destacada periodista nacional sorprendió a sus seguidores en Instagram asegurando que este lunes sí retomaría sus labores.

“Por fin en la cima. Objetivo cumplido, etapa superada. Ya con el tobillo en marcha y mejorando cada día más. Mañana con tutti al Buenos días a todos“, escribió junto a una fotografía posando en una montaña.

“Agradecida hasta el infinito de mi familia, amigos, compañeros de equipo y de ustedes por tanto cariño y apoyo. Con el corazón llenito y las fuerzas a full. Nos vemos a las ocho para invitarlos a tener un #buenosdiasatodos“, agregó.

La periodista suma 33,7 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @caroescobartv

Carolina Escobar regresó a BDAT

Y así fue como finalmente este lunes Carolina Escobar se reintegró al programa matutino tras someterce a una cirugía por una triple fractura en su tobillo. Su compañero de labores, Gonzalo Ramírez la presentó diciendo: “¡Ahora sí! Después de cuatro meses la tenemos de vuelta, pisando mejor que nunca”.

Por su parte, Escobar aseguró que su proceso de recuperación tras la cirugía en su tobillo “fue lento, pero valió la pena. No puedo correr todavía.

Del mismo modo, en conversación con Las Últimas Noticias habló sobre su recuperación. “El tobillo ya entra en el zapato así que estamos bien, funcionando impeque y en alerta de que no me pase nada”, partió contando.

“Cuando hago mucho esfuerzo me viene un dolor desde el talón por la falta de musculatura y todavía me dan como unas descargas de corriente en las noches. Y aún tengo un poco dormido el empeine. Me dijeron que estos malestares durarían seis meses”, aseguró.

Además, detalló las actividades que por el momento no puede hacer: “No puedo correr, saltar, ni trotar. Puedo andar en bici y hacer ejercicios de resistencia y de carga, pero nada que tenga impacto”.

“Tengo permiso para usar un poco de taco en los zapatos, y si lo uso, que sea terraplén y no taco aguja”, añadió y explicó que tiene que evitar cualquier tipo de calzado que le de inestabilidad, pues podría causarle una torcedura en su pie.

Sobre su regreso en septiembre: “No estaba lista”

Carolina Escobar aseguró que no pensaba estar tanto tiempo en recuperación. “Esperaba que a la semana de la operación iba a estar funcionando bien, pero a las dos semanas aún no podía mover los dedos de ese pie, y era angustiante”, dijo al mencionado medio de comunicación.

“Me dejaron remedios para cuando sintiera mucho dolor, pero los tomé cuando ya estaba con el lagrimón casi encima, no me hicieron nada y debí volver a la clínica y me pusieron más calmantes. Lo pasé recontramal”, añadió.

Sobre su regreso el pasado 13 de septiembre, la comunicadora detalló que: “era la idea volver, pero fui un poquito apurada y me di cuenta que no estaba lista todavía”. Del mismo modo, Caro Escobar contó que tenía unas vacaciones pendientes y las tomó.

Te puede interesar:

Horacio Saavedra y su dolor tras la partida de su hijo hace 15 años: «Hasta el día de hoy tomo una pastilla para dormir»

Nicole Moreno ganó el primer lugar en el Torneo Nacional de Fitness