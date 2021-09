Marcelo Ríos vendió su lujosa casa de Valle Escondido por una millonaria suma

Los precios que publicaba Marcelo “Chino” Ríos para vender una lujosa propiedad ubicada en Valle Escondido mantenían asustados a los potenciales compradores. Sin embargo, luego de varios intentos el ex tenista logró cerrar un acuerdo más que satisfactorio.

A pocos días de celebrarse las Fiestas Patrias en Chile, la figura pública agradeció a la corredora Soledad Vial Propiedades por su “dedicación y profesionalismo”. Esto evidencia que el inmueble se concretó en una venta que, si bien no ha revelado una cifra con certeza, superaría los 2 mil millones de pesos.

Así cocinó Chino Ríos la venta de su lujosa casa

Desde Valle Escondido, un sector ubicado en la comuna de Lo Barnechea, el ex deportista tenía en su propiedad una maravillosa vivienda de 1.250 metros cuadrados (más 3.670 metros cuadrados en terreno). En 2016, el papá de Constanza Ríos decidió ponerla en venta y ese año la saldó en 200 mil UF (unidad de fomento), que equivale a 5.516 millones de pesos.

Pero el precio publicado no tuvo éxito, por lo que en 2018 se vio obligado a ofertarla a un costo menor, esta vez por 4.300 millones de pesos. Aunque la reducción era significativa, todo indicaba que Chino Ríos debía reofertarla si de verdad quería venderla.

Por tal motivo, en agosto de este año estampó un precio que seguramente era definitivo y que se traducía a casi un 50% menos de lo que costaba en 2016: 96 mil UF (2.750 millones de pesos). Al final, este último valor convenció a un inversor.

Desde la web de Soledad Vial Propiedades, esta es la última cifra que fue fijada, aunque no se detalló si antes del apretón de manos se acordó un poco más o un poco menos. Lo cierto es que ya no está disponible y el propio Chino Ríos agradeció a los corredores por concretar el proceso.

“Gracias @svpropiedades por tu dedicación y profesionalismo. Que lindos recuerdos vivimos en esa casa que hicimos con tanto cariño”, escribió en su cuenta oficial, donde suma más de 333 mil seguidores. La compañía le agradeció el crédito y contestaron: “Gracias a ti por la confianza y buena onda”.

Debido a sus comentarios y forma de pensar, el Chino Ríos, ha sido muy criticado públicamente. Foto: Instagram @marceloriosoficial

El ex tenista llamó “gorda” a Claudia Conserva y a ella “le dolió hasta el alma”

En un capítulo de Milf, programa de TV+ y transmitido hace varios meses, Claudia Conserva desclasificó un viejo episodio que la marcó profundamente cuando solo era una adolescente. La animadora recordó un desagradable comentario que hizo Marcelo “Chino” Ríos sobre su cuerpo.

En ese contexto, contó que el ex atleta la criticó cuando recién estaba iniciando su carrera en televisión. “¿Saben quién me ‘gordeó’ una vez? Que me dolió igual… cuando era chica sí, tenía como 17 años y era gorda, un poquito… el ‘ Pollo’ (Valdivia) me llevaba al Lomitón y yo pensaba que la hacía y me comía unos lomitos con papas fritas así de grandes y me lo comía todo”, comenzó contextualizando la animadora.

“Y cáchate que el Chino Ríos, en esa época como de TV Grama, le preguntaron por ene mujeres chilenas, cabras de la época, a ver cómo las encontraba y yo dije ‘ oh, sale mi foto… a ver’ y el Chino Ríos dice ‘sí, es linda pero un poco gorda’, me dolió hasta el alma”, agregó.

En ese momento y ante la sorpresa del panel, su hermana, Francisca Conserva le recordó que el deportista era “vengativo”, por lo que le recomendó “no provocarlo”, causando las risas de Claudia.

La animadora es la estrella principal del programa Milf. Foto: Instagram @clonserva

