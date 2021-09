Belén Mora bromea al mostrar extraña “pose” de su bebé en el vientre

En la personalidad de Belén Mora es caracteristíco tomarse todo con humor, hasta las posiciones de su bebé en su guatita. La destacada actriz está disfrutando a plenitud la dulce espera de su segundo hijo, y el primero con Toto Acuña.

El especial anuncio lo hizo hace una semanas atrás mediante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram. “Con mi cara de poto y ojerosa quiero agradecerles a todos por su buena onda y efectivamente estoy embarazada. Tengo tres meses, así que estamos muy, pero muy contentos”, aseguró.

Desde entonces, constantemente comparte con sus seguidores todos los avances de su embarazo. Recientemente, sacó risas mostrando una particular manera de “posar” de su bebé.

La actriz está disfrutando a plenitud la hermosa etapa de la maternidad. Foto: Instagram @belenaza_

Belén Mora muestra extraña posición de su hijo

La ex concursante de Bailando por un Sueño tiene 5 meses de gestación, y aunque su vientre no está tan abultado, no duda en exhibirlo con mucho orgullo.

“El ser humano dentro mio parece que es fanatico de Alien porque se pone en unas posiciones extrañisimas… jajajajja en la foto mi guata es vertical. Alien Covenant”, escribió al pie de la foto mostrando su guatita.

Inmediatamente, los seguidores de la comediante reaccionaron a la publicación que hasta el momento suma casi 20 mil likes.

“Está posando para la foto”, “felicidades Belen. Que todo siga bien”, “qué linda guatita y que lindo momento ese de estar así”, “una mamá chocha”, “puede que sea un futuro acrobata” y “qué bonita esta esa pancita”, fueron algunos de los comentarios que quedaron plasmados en el post.

El mayor miedo de la comediante al enterarse que estaba embarazada

Belén Mora y su pareja Toto Acuña fueron invitados al programa Los 5 Mandamientos y dieron nuevos detalles de esta maravillosa etapa de sus vidas.

Los destacados humoristas nacionales se han ganado el cariño y respeto del público chileno con su talento y espontaneidad. La llegada del bebé ha sido una gran noticia entre sus seguidores.

Recordemos que Belén Mora confesó que perdió un bebé que iba a tener con Toto cuando visitó el programa De tú a tú hace unos meses atrás. Esa fue una desgarradora experiencia para la pareja y el nuevo embarazo les trajo esos desagradables recuerdos, según contaron en Los 5 Mandamientos.

“Al principio viví (la maternidad) con mucho miedo, miedo de perderlo” aseguró la famosa, quién también agregó cuando se disipó todo ese temor.

“Cuando fuimos al doctor y escuché los latidos, ahí recién fue ‘ah, tranquilidad’”, aseguró.

“Es un niño súper deseado y estoy súper feliz. No se me nota porque ando un poquito más lenta, este ser humano me está moviendo y tengo dos corazones bombeando ahora, pero estoy feliz. Lo que más quería era tener un hijo con Toto, más que tener yo otro hijo, que Toto viviera la experiencia de tener la conexión biológica con un ser humano, porque ha sido tan buen papá con Samuel”, agregó la también actriz muy conmovida.

Por su parte, el futuro papá dijo que literalmente soñó con el bebé. “Las mujeres empiezan a sentir cosas, cambios. A mí la Belén me decía que sentía algo raro en las pechugas o que se sentía más caderuda. Pero lo que pasó es que yo soñé que tenía un hijo. Como ya habíamos tenido la pérdida, no le conté y me guardé el sueño”, relató.

“Entonces la Belén me dijo que la acompañara al doctor para ver qué onda, y cuando sale empieza a bailar, y me dijo que estaba embarazada y que iba a ser niño, y yo ya lo sabía”, agregó según detalla Canal 13.

Te puede interesar:

Marcelo Ríos vendió su lujosa casa de Valle Escondido por una millonaria suma

Eduardo Fuentes festeja el cumpleaños número 5 de su hija con profunda reflexión sobre la paternidad