Belén Mora muestra cómo va su embarazo y se le movió la pancita: “Ya se anda asomando”

La presentadora Belén Mora está viviendo un momento muy dulce en su vida, pues hace algunas semanas anunció que está embarazada. Desde entonces, la figura televisiva actualiza a sus seguidores en Instagram sobre el estado de su gestación.

Recordemos que el especial anuncio lo hizo de una manera muy particular. A través de su cuenta oficial, la ex participante de Bailando por un sueño escribió: “Un nuevo ser se suma al elenco”, compartiendo además unos zapatitos de bebé hechos de lana. En la publicación etiquetó a su pareja, Toto Acuña, quien también es su compañero en Políticamente incorrecto.

Tras confirmar que estaba en la dulce espera, Belén Mora hizo una transmisión para dar los detalles en vivo. “Con mi cara de poto y ojerosa quiero agradecerles a todos por su buena onda y efectivamente estoy embarazada. Tengo tres meses, así que estamos muy, pero muy contentos”, dijo en las redes sociales.

Belén Mora enseña los avances de su embarazo

A través de un video donde le regaló los “buenos días” a sus seguidores, la animadora mostró cómo su pancita sigue creciendo. En un extracto del material se notó que la guatita hacía unos pequeños movimientos, lo que derritió a sus fans.

Incluso varias de sus colegas aparecieron para felicitarla. “Awww me encanta, y cuando se va para el ladito, ese bultito hermoso que se hace. Disfruta mucho”, le escribió la modelo Sandy Boquita. Yamila Reyna, Ingrid Cruz y Javiera Contador también le dejaron simpáticos mensajes.

“Muero de amor”, “ya se anda asomando. El mío fue así y no para”, “el milagro de la vida, qué maravilla”, “felicidades, Belén, estás en la etapa más hermosa de la vida”, “ay no qué hermosura” y “me derrito, qué bello ese bebito moviéndose”, fueron otras reacciones de los seguidores en el posteo.

Una de sus primeras imágenes tras anunciar su embarazo. Foto: Instagram @belenaza_

Su mensaje de reflexión sin maquillaje

El pasado mes de mayo, la famosa sumó a un selecto grupo de artistas que se han mostrado al natural en redes sociales, es decir, sin maquillaje. La comediante aprovechó la imagen que publicó en sus historias de Instagram para dejar una sincera reflexión donde habla sobre su felicidad y cotidianidad.

Desde la cama, con su pijama y unos enormes anteojos, la también actriz se mostró serena y con una sutil alegría que no necesita de sonrisas. Sin duda su imagen sirve de inspiración, al igual que su reflexión.

“Chinita de cansancio, pero también de felicidad”, dijo la intérpreye nacional en el inicio de su mensaje. “Lo que hago me llena, me conmueve y me hace feliz. Desde el café que me preparo, lo que converso con mi hijo; lo que creo con mi pareja. No hay nada que se compare a ser feliz en todos los aspectos”, expresó Belén Mora ante la mirada de todos sus seguidores.

Y al final de la foto sinceró: “Deseo que todos puedan sentir lo mismo”, junto al emoji de una estrella.

La reflexión que dejó Belén Mora desde sus historias. Foto: Instagram @belenaza_

Te puede interesar:

Antonia Zegers comparte foto familiar y los fans se sorprenden por el parecido: «Eres el clon de tu papá»

María José Quiroz confesó que le fueron infiel cuando estaba embarazada: «Me hacía la tonta»

Vanesa Borghi habló sobre sus posibilidades de ser madre: «Ahora lo veo más lejano»