El tierno mensaje que Flaviana Seeling le dedicó a su hija por cumplir 18 años: “Dios, mi princesita creció”

Flaviana Seeling utilizó sus redes sociales para homenajear a su hija Giuliana en el marco de su cumpleaños número 18. La cantante y bailarina brasileña escribió un conmovedor mensaje para ella y lo compartió junto a una fotografía donde posan en bikini.

La fundadora del exitoso grupo Axé Bahía suma 599 mil seguidores en su cuenta en Instagram, con quienes comparte a menudo sobre su vida profesional y personal. Además, por esa plataforma digital felicitó a Giuliana por su aniversario de vida.

La bailarina tiene una excelente relación con su hija, quien ahora es mayor de edad. Foto: Instagram @flavianaseeling

Flaviana Seeling dedicó mensaje a su hija por su cumpleaños

“¡Feliz cumple mi princesa! Ya son 18 años ¡que emoción! Mi Giuliana banana, mi pulguita, mi guagua, mi bichito. ¡Dios, mi princesita creció!”, partió diciendo Flaviana Seeling en el post que hasta el momento suma casi 11.000 ‘likes’.

La también animadora resaltó la estrecha relación que tiene con su hija. “Tantas historias para contar, pero lo más importante es que estuvimos pegada cada minuto, cada momento. Muy unidas, muy amigas, tu tan fuerte y yo tan mantequilla derretida”, aseguró.

Además, recordó cuando estaba embarazada y que es increíble que ya hayan pasado 18 años. “Te amo mi Bicho. ¡No puedo creer todavía que estás tan grande mi amor! Me acuerdo como si fuera ayer cuando llegaste a mi vida. Solo amor, bailaste acá en mi guatita hasta el final (por eso no me dejabas dormir cuando estaba yo acostada tranquila) y a los 15 días ya estábamos arriba de un avión”, dijo.

Pra finalizar, Seeling le recordó a su hija lo orgullosa que está de ella y de todo lo que ha logrado. “Vivimos en muchos países y hoy soy orgullosa que hables tantos idiomas. Seguimos escribiendo nuestra historia mi hija hermosa. Orgullosa de ti, eres mi vida entera junto a tu hermanito”, cerró.

Daniela Ramírez también celebró los 18 años de su hijo el mes pasado

Para ninguna madre es fácil ver que su hijo alcanzó la mayoría de edad, pues siente que una parte de él se desprende de ella. Así lo está viviendo la actriz Daniela Ramírez, quien pese a los sentimientos encontrados, celebró los 18 años de Martín el pasado 9 de agosto.

Además, la artista salió embarazada cuando apenas era una adolescente de 16 años, por lo que ha dedicado su juventud a dos objetivos: la actuación y la crianza de su hijo. Desde su cuenta en Instagram compartió una cronológica y emotiva galería de imágenes.

Más de 291 mil seguidores que mantienen en su cuenta de Instagram pudieron disfrutar de las amorosas palabras que le regaló a su hijo, ahora mayor de edad, y a quien reconoce como “el hombre que tuve en mis brazos”. La protagonista de teleseries como Demente y Amor a la Catalán demostró que tiene una gran capacidad para expresar lo que siente.

La galería muestra imágenes desde que el hijo de Daniela Ramírez era apenas un bebé y a medida que transcurre la publicación, se ven fotos más actuales. En este sentido, la actriz escribió cada una de las enseñanzas que le ha dejado: “Cuidé , guíe, me equivoqué también, enseñé , contuve, abracé, grité, jugué mucho, reí llorando, volvimos a gritar, cantamos fuerte, vestí de feria, lavé, mudé, lo llevé en bici, en auto, muertos de frío, en los hombros, a caballo, le hice cosquillas”.

“Comida revuelta de colores y lo acobijé en la cama, le enseñé las bondades del secador de pelo y que se puede comer jalea con zanahoria cundo no queda fruta , lo reté mucho poco y nada”, agregó.

