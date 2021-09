La respuesta de Fer Figueroa a usuaria que criticó su maternidad y vida personal: “No puedo creer que sigan pegados en esto”

Fer Figueroa se enfrentó a una usuaria en Instagram que le dejó un desagradable comentario por mensaje interno. La influencer recibió criticas sobre su maternidad, e incluso la ‘hater’ trajo a memoria su relación sentimental pasada con el argentino Joche Bibbó.

La ex chica reality utiliza sus plataformas digitales para mostrarle a sus fans su experiencia como mamá primeriza y lo feliz que se siente. Por esta razón, no se pudo callar ante un insulto sobre este hermoso rol que está desempeñando.

La ex chica reality suma 729 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @ferfigueroaa

Fer Figueroa responde a desubicado comentario en Instagram

A través del formato de stories, Fer Figueroa compartió con sus 729 mil seguidores el pantallazo del mensaje interno que recibió. Además, escribió una contundente respuesta con la que educadamente puso en su lugar a la malintencionada mujer.

“Cómo la vida te castigó. Yo sé que ese bebé es una bendición, pero tanto que te creías Disney. Mírate, solo estás preñada. Le pusiste los cachos a José y te crees la digna y Dominique es más digna que tú”, escribió la internauta.

Por su parte Figueroa empezó soltando risas al no poder creer que aún le traigan a memoria su relación pasada, la cual terminó en 2018. “Jajjaja no puedo creer que sigan pegados en esto”, partió diciendo.

“Y no señora, la vida no me castigó al ‘preñarme’ como usted me dice, me dio el regalo más grande y hermoso que me pudieron haber dado y no lo cambiaría por nada del mundo“, agregó.

Además, la creadora de contenido aseguró que: “mientras usted sigue pegada en un programa de televisión, yo soy feliz con mi guagua más rica. Siga mirándonos a ver si se le pega un poquito del amor que entrega mi bebé”.

Para nadie es un secreto que Fer Figueroa está disfutando a plenitud esta nueva etapa para ella: la maternidad. A través de sus redes sociales comparte constantemente momentos preciosos junto a su bebita que tiene a todos sus seguidores cautivados con su ternura.

La bebé de Fer Figueroa sorprende con tanta ternura

La ex participante de Doble Tentación decidió compartir una imagen donde ambas lucen espectacular. La pequeña Leah mira a la cámara y suelta una sonrisa que impresiona por la corta edad que tiene, mientras que su mamá se deja ver con una gorra de Nueva York.

“Cada día más enamorada de esta peladita rica”, escribió Fer Figueroa para la foto. También agradeció al fotógrafo Matías (@matias__cr) por captar el momento.

Los mensajes para madre e hija no se hicieron esperar por parte de los fans, quienes quedaron encantandos por la sonrisa de la guaguita. “Qué lindas”, “se pasan las dos”, “es que nooo”, “ella sabe que venía la foto”, “me puedo morir” y “preciosas, pura luz”, fueron algunas de las reacciones.

La ex chica reality reveló los motivos por los que terminó con Joche Bibbó

Recordemos que en mayo del 2018, Joche Bibbó anunció el fin de su relación con la ex chica reality con una publicación en redes sociales. El argentino compartió una fotografía de ambos, junto a un mensaje en el que agradeció los años que pasaron juntos. Sin embargo, la ruptura dio un gigantesco vuelco cuando la joven contó los verdaderos motivos de su separación.

“Con Joche se terminó por todo lo que conté, pero también hay otros temas, que son temas graves. Yo siento como mujer que quizás lo debí haber detenido antes. Hubo episodios de maltrato verbal que yo aguanté”, dijo, agregando que “ahora que está tan en boga el acoso y el abuso hacia la mujer, y la lucha de nosotras para que esto pare, quiero decir que yo también lo viví y mi relación con Joche se terminó fundamentalmente por eso”, dijo para ese entonces la mexicana con nacionalización chilena.

