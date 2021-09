Daniela Nicolás se atreve a todo: apareció “sin cabello” para un videoclip musical

Unas de las caracteristicas que definen a Daniela Nicolás son su increíble personalidad, sus ojos claros y su melena rubia. Sin embargo, recientemente impactó a sus seguidores en redes sociales al mostrar un “camaleónico” cambio de look .

A través de su cuenta de Instagram, donde suma 681 mil seguidores, la actriz compartió una imagen de su irreconocible aspecto. La ex Miss Chile apareció “sin cabello” y demostró que igualmente así sigue siendo hermosa.

La modelo suma 681 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @danielanicolas

Daniela Nicolás aparece “sin cabello” en redes

La modelo oriunda de Copiapó participó en el nuevo videoclip de los Power Peralta, el dúo de baile urbano chileno. Y el look en el que apareció en esta producción consistió en no tener cabello.

“Camaleónico. Muy feliz de ser parte del nuevo videoclip de los secos Power Peralta Dance Studios. Tremendo trabajo detrás de este video que estoy segura que la va a romper”, escribió Daniela Nicólas.

También agradeció a todas las personas que se encargaron de su look, a la directora del material e invitó a sus seguidores a escuchar el nuevo tema. Inmediatamente, la chilena se llenó de elogios y de cientos de comentarios positivos.

Por ejemplo, la presentadora Millaray Viera le dejó varios emogis con ojos de corazón, Vanessa Velásquez, Miss Universo de El Salvador le aseguró: “Me encanta estoo. Sos lo Máximo mi Dani, haces falta”. Por su parte, Rocío Toscano le comentó: “Me muero” y la bailarina Thati Lira le pidió “Dani llévame a perla”.

El potente mensaje contra los haters de la modelo

Hace rato que no es bien visto criticar el cuerpo de otra persona, sin embargo, todavía quedan muchas que siguen haciéndolo, dando opiniones desafortunadas que nadie ha pedido.

De esto reflexionó en su cuenta de Instagram Daniela Nicolás a prinicipios de este año. La modelo hizo un llamado a dejar de ser tan críticos cuando se trata de la apariencia de otra persona.

“Hasta cuándo criticamos cómo nos vemos. Un día se critica porque nos maquillamos mucho, al siguiente porque fue poco, que esa ropa no te queda bien, que ayer te veías mejor, que te ves vieja, gorda, demasiado delgada, que estás mostrando mucho, etc. Es agotador”, comenzó relatando.

Para la actriz lo más importante es la tolerancia hacia el resto. “Cada uno tiene derecho a vivir como quiera, a subir la foto que quiera, a vestirse como quiera, y a decir lo que quiera mientras no agreda al de al lado. La libertad de uno termina cuando empieza la del otro. Grábenselo, ya que a muchos se les ha estado olvidando”, agregó.

La maquilladora acompañó su descargo junto a una foto en ropa interior que se realizó tiempo atrás.

“Hice esta foto hace unos meses para una campaña, con poca ropa, poco maquillaje, y me encanta. Así soy yo, y al que le guste maravilloso, y al que no tiene nada constructivo que aportar, guárdeselo. Basta de sentirse libres de criticar a los demás detrás de una pantalla. Las redes sociales nos acercan, no hagamos que nos distancien por favor ”, cerró.

