María Luisa Godoy contó detalles sobre el hackeo que sufrió: “Se supone que me quiere”

María Luisa Godoy reveló este miércoles que su cuenta en Twitter fue hackeada y contó los detalles. La presentadora del matinal Buenos días a todos aprovechó la oportunidad para contar su experiencia en pleno programa.

Esto debido a que en esta producción de TVN se conversó con especialistas para evitar estafas a través de las redes sociales, en especial Facebook y WhatsApp. Las denuncias son cada vez más recurrentes por lo que hay que conocer sobre el tema para evitar los fraudes.

Recordemos que recientemente a través de las plataformas digitales se ha expuesto que muchos han sido engañados luego de recibir un mensaje. Se trata de un aparente llamado del Minsal para programar una cita para la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 que es totalmente falso.

La periodista suma 519 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @marigodoyibanez

María Luisa Godoy revela que fue hackeada

Toda la conversación sobre las estafas en redes sociales animó a la presentadora chilena a contar su experiencia cuando le hackearon su cuenta en Twitter. “A mí me hackearon Twitter y me asusté, porque ahí nunca he publicado una foto de mis hijas, solo en Instagram”, partió diciendo María Luisa Godoy.

La periodista detalló que la persona que ingresó a su cuenta en la red social publicó una foto de su hija en su cumpleaños y escribieron “feliz cumpleaños hija querida”.

Godoy aseguró que al darse cuenta, de inmediato fue hasta la PDI (Policía de Investigaciones) para poner la denuncia y encontrar al responsable. “Hice todo el proceso, me pegué la lata, pero finalmente… ay, es que no quiero hablar mal de la PDI, porque se demoraban, pero al final yo averigüé quién era por otro lado“, contó.

“Le pedí a una persona de seguridad, le dije ‘me puedes seguir este número, dime cuánto me cobras’ y llegué a la persona. La encaré por supuesto”, agregó.

Lo que más impactó a la figura televisiva fue que la persona que hackeo su cuenta era parte de su club de fans y según la PDI esto es muy común. “Es raro, porque uno dice ‘se supone que me quiere’ y era una de las personas del grupo de fans, la que me había hackeado, la que había empezado a escribir cosas”, aseveró.

Paz Bascuñán también fue víctima: le robaron su cuenta en Instagram

Los robos cibérneticos cada vez son más recurrentes en los personajes públicos. Paz Bascuñán vivió una experiencia parecida a la de María Luisa Godoy hace un par de meses atrás.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz denunció que se la habían hackeado pero la logró recuperar.

La artista tiene más de 689 mil seguidores en la mencionada red social, y con ellos comparte a menudo detalles de su trabajo y de su vida personal. Asimismo, mediante un video informó sobre el ciberataque que sufrió.

“Estimada comunidad, el día de hoy sufrí el robo de mi cuenta de Instagram”, partió diciendo Bascuñan. También les advirtió a sus fans a que no respondan mensajes que puedan poner sus cuentas en peligro.

“La recuperé gracias a unos amigos muy inteligentes y hábiles”, detalló.

Asimismo, recalcó la posibilidad de que los usuarios hayan recibido mensajes sospechosos. “Ojo, esos mensajes ni los toquen, ignórenlos, porque pueden vulnerar sus cuentas”, recalcó nuevamente.

En este sentido, otra recomendación importante para evitar una situación como la que vivió Bascuñán es cambiar las contraseñas cada cierto tiempo en todas las redes sociales. También, evitar abrir sesión en señales de internet sospechosas según expertos.

