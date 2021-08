Eliana Albasetti responde tras recibir desagradable comentario sobre su físico: “Una persona feliz no escribe esto”

Eliana Albasetti no dejó pasar un desubicado comentario en redes sociales sobre su físico. La actriz argentina encaró a una usuaria en Instagram que se refirió a ella sin respeto alguno.

Todo empezó cuando la cuenta de Instagram de la revista chilena M360 publicó un sorteo que tiene como premio el libro No nací vegana, escrito por la famosa intérprete. La ex calle 7 cuenta en dicho texto sobre el nuevo estilo de vida que ha adoptado, el cual también expone a través de sus redes sociales.

Eliana Albasetti responde a una usuaria que criticó su fisíco

“¿Haz pensado en ser vegano y no sabes por donde comenzar? @elialbasetti escribió No Nací Vegana, el libro perfecto para todos quienes les sobra las ganas de cambiar su vida, pero no saben cómo comenzar”, escribió la cuenta de M360 para promocionar el concurso.

Asimismo, en la publicación una usuaria comentó: “¿Vegana? Come como chancho” y Eliana Albasetti no tardó en responder el desubicado mensaje. Lo que más llamó la atención de la trasandina fue notar el perfil que tiene esta usuaria en su cuenta.

“Feliz y tranquila. Decrétalo ya es tuyo. Cuarzo rosa y amatista”, detalla la biografía de la internauta. En este sentido, la actriz le escirbió en el mismo comentario: “Pucha, cómo se nos cae el #niunamenos. Yo descargaría los cuarzos… una persona feliz no escribe esto“.

Estas fueron las respuestas de la artista ante el desubicado comentario. Foto captura

La desubicada pregunta que le hicieron a la actriz

Esta no es la primera vez que Eliana tiene que lidiar con las críticas en redes sociales. La actriz ha expresado en varias oportunidades ciertos que seguidores la han presionado para que baje de peso tras tener a su segunda bebé, Luján.

En una entrevista con el diario La Cuarta, la exmodelo comentó sobre una de las preguntas más desubicadas que le han hecho en Instagram. “Sin dudas, la que me hicieron hace unos días: ¿Por qué había engordado tanto?“, dijo.

Lo cierto es que esta presión social no le ha afectado, pues ella está muy concentrada en su familia. Sus prioridades ya no son las mismas y bajar de peso no le urge. “Estoy mucho más gordita porque acabo de tener una bebé, no me voy a poner a hacer dieta ahora porque estoy en período de lactancia, estoy feliz con mi bebé”, explicó.

La actriz suma 363 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @elialbasetti

Asimismo, indicó que su tiempo está completamente comprometido. “No estoy haciendo mucha gimnasia, casi nada, porque entre la casa, mi bebé, mis perros, mi hija más grande, no me queda tiempo de nada, pero las estoy disfrutando a concho”, aseveró Albasetti, quien se caracteriza por su amor a los animales.

“No tengo ningún traje de baño que me entre. Es ‘heavy’, pero tiempo al tiempo. Ya me pasó con la Emi que engordé un montón y después volví a mi peso en un tiempo considerable. Los años son distintos, la época es distinta, ya no tengo el mismo cuerpo que a los 20, y tampoco la misma cabeza”, cerró.

