Amigos con derechos: así describió Romina Richi su relación con Gonzalo Valenzuela

Hace algunas semanas se conoció el quiebre de la relación entre Gonzalo Valenzuela y María Gracia Omegna tras más de dos años juntos y una hija en común. La periodista Cecilia Gutiérrez fue quién confirmó esta ruptura tras varios rumores en redes sociales.

Según Gutiérrez, “se separaron producto de la convivencia en la pandemia, venian con problemas hace tiempo. Diferencias en la forma de vivir”, así lo aseguró en el programa Zona entre Estrellas. También destacó que aunque lo habían mantenido en secreto, llevaban 4 meses separados.

La periodista también afirmó que María Gracia se sentía muy mal por la situación. “Ella lo quiere mucho, está muy enamorada y no está pasando por un buen estado de ánimo y la tiene súper afectada la separación. Para ella es un momento complicado, tienen una guagua”, agregó.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado el fin de su relación amorosa. Sin embargo, un mes después de las declaraciones de Cecilia al actor de Demente se le ha vinculado con la actriz argentina Romina Ricci.

Romina Richi sobre su relación con Gonzalo Valenzuela

El reconocido actor se encuentra en Argentina rodando una nueva producción de Disney junto a Celeste Cid llamada La boda de tus sueños. Pero además de sus compromisos profesionales, Valenzuela se ha reunido con sus amigos.

En ese sentido, se le ha visto muy cercano a la actriz Romina Ricci. De hecho, el medio argentino Ciudad Magazine mostró unas fotografías cs de ambos actores muy encariñados en una reunión en el bar Goriti Center de Buenos Aires.

Tras la difusión de estas fotografías, Romina en conversación con el programa de Pampita desmintió un romance con el chileno. “Estoy soltera y disfrutando mucho de la soltería porque hace mucho que no lo estaba”, aseguró.

También desctacó que su amistad con Valenzuela viende desde hace mucho tiempo atrás. “A Gonza desde la teleserie Doble Vida del 2005 que somos amigos. Imagínate la cantidad de tiempo. Tengo varias amistades masculinas. En este momento estoy soltera y estoy disfrutando la soltería”, destacó según recoge Página 7.

La destacada actriz argentina asegura que conoce a Valenzuela desde hace años. Foto: Instagram @rominarichiok

Richi asegura que son amigos con derechos

En una nueva entrevista, esta vez en el programa La previa de la academia con Marcelo Tinelli, la intérprete entregó nuevos detalles de su relación con el actor chileno.

Tinelli le consultó si estaba enamorada actualmente y ella respondió: “No, no estoy enamorada. Tengo amigos que los amo, pero no es el enamoramiento ese pasional que conocemos del principio. Son amigos de hace años”.

Luego le preguntó si tenía una amistad con derechos con Gonzalo Valenzuela y dijo: “Sí, obvio. Desde hace años y con todos los derechos“.

“No hubo un avance porque estamos bien así. No quiero tener novio en este momento, no tengo tiempo. No es un touch and go, es un amigo”, añadió.

María Gracia Omegna recicla ropa y juguetes para Anka

Recordemos que Gonzalo Valenzuela y María Gracia Omegna tuvieron una bebita en septiembre del 2019, su nombre es Anka y cada vez que aparece en redes cautiva a todos. Por su parte, la también actriz detalló en una oportunidad su particular forma de vestir a la bebé.

El año pasado, María Gracia Omegna conversó con Jordi Castell en su programa virtual de Instagram. Desde el espacio digital, el fotógrafo preguntó sobre un chaleco en color verde agua que traía puesto la pequeña Anka.

El actor y su pequeña disfrutando de un hermoso atardecer. Foto: Instagram @gonzalovalenzuelaoficial

La protagonista de ‘La Jauría’ confesó que es “pura herencia, no le he comprado nada. Solo voy buscando ropa de otras guagüitas que van creciendo para reciclar y se viste de eso”.

Y una vez que a Anka no le queda la ropa, María Gracia Omegna la entrega a otra bebé. “Lo único que he comprado son pañales no más… y champú. Pero hasta las mamaderas se reciclan, los juguetes se reciclan, todo”, afirmó la artista en ese entonces.

