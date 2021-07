Begoña Basauri sorprende a sus fans con una foto en bikini a un mes de cumplir 40: “Como el vino”

Pero qué importa la edad, si siempre hay oportunidades para lucir estupenda. Así lo demostró la actriz Begoña Basauri en una reciente publicación en Instagram donde posa con un sexy bikini azul, dejando claro que está más atractiva que nunca.

La también presentadora se encuentra actualmente en Bogotá, ya que es una de las participantes de la segunda temporada de MasterChef Celebrity. Sin embargo, las grabaciones no le impidieron dejar el regalo fotográfico que sacó aplausos de sus seguidores.

Así luce Begoña Basauri en bikini

De perfil, apoyada en sus rodillas y mostrando un gesto como “¡ups!”. La imagen de la famosa ya ronda los 40 mil ‘likes’ y suma más de 600 comentarios. Cabe destacar que el próximo 25 de agosto cumplirá 40 años, por lo que hace alusión a aquella famosa frase de “eres como el vino, que se pone mejor con los años”.

“¿Tienes algún mes favorito del año? ¿Qué mes sería este en el calendario?”, preguntó Begoña Basauri para la foto para jugar con los mensajes de sus fans.

“Hermosa”, “heavy lo tuyo”, “enero-febrero” y “contigo todos los meses”, fueron algunos de las reacciones que mostraron algunos artistas como Yamile Reyna, Katyna Huberman, Tutu Vidaurre y Melina Figueroa.

Sin embargo, muchos de sus fieles seguidores no se perdieron la postal y escribieron: “Como el vino”, “oiga, se me calma”, “ah no, te pasaste”, “julio, me recordaste a la bandera de Estados Unidos, por las estrellitas”, “preciosa, yo voy por septiembre”, “regia”, “bella” y “wow, qué estupenda”.

La actriz cuenta cómo conoció a su pareja

El pasado 23 de junio, Begoña Basauri utilizó su perfil de Instagram, en donde posee 600 mil seguidores, para dedicarle un romántico saludo de cumpleaños a su pareja, Sebastián Undurraga.

La actriz compartió una fotografía de ambos junto a un extenso mensaje, en el que no solo le ofreció sus buenos deseos, sino que además contó la historia del día en que ambos se conocieron. Según explicó, “hace 5 años, un 23 de Junio, llegué a un cumpleaños de alguien que no conocía (no iba de paracaidista, ya no están los tiempos) salió el cumpleañero a recibirme y era él @sebastianundurraga“.

“Me habían operado hace 1 semana de apendicitis así que iba con un termo con sopita de pollo porque una estará muy recién operada pero si la invitan a un asado, una llega”, reveló Begoña Basauri, asegurando que desde que se cruzaron sus vidas, no se apartaron más.

“Desde ese día no nos separamos más. Feliz cumpleaños mi vida. Gracias por trabajar conmigo día a día para cuidar esta relación y crecer juntos”, cerró.

La actriz suma 613 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @basauri

La artista propone eliminar a influencers que transmitan culpa

El año pasado, después de las celebraciones de las Fiestas Patrias, Begoña Basauri notó que Instagram estaba repleto de publicaciones de influencers sobre dietas y rutinas de ejercicios post 18.

“¿Por qué tanta culpa? ¿Qué hay de malo en gozar y comer algo que tenías ganas de comer? Lo hemos pasado pésimo con la pandemia y muchos hemos estados alejados de nuestras familias, disfrutemos”, dijo en conversación con LUN.

En su opinión, “fue como una ola de posteos culposos y yo pensando ‘amiga, date cuenta; relájate, no sufras’. Además, si comes bien durante 28 días ¿qué importan esos dos días dieciocheros? No entiendo, la matemática no da. Dejemos la culpa, basta ya”.

Por este motivo, Begoña Basauri invitó a sus seguidores a eliminar las cuentas que les produzcan ansiedad. “Si el influencer X comparte una imagen a las 8 de la mañana en su bicicleta, mientras tú, a la misma hora, estás luchando con un pata afuera de la cama, deja de seguir a esa persona”, dijo.

“Ellos no tienen la culpa, pero sí te puede estar gatillando algo negativo. Es estúpido estar presa de algo que está a solo un unfollow de distancia”, agregó, indicando que durante la pandemia, eliminó muchas cuentas, especialmente aquellas enfocadas en el cuerpo.

“Yo entiendo que se puede tratar de alguien con una vida sana, pero también noto en ciertos casos obsesión”, puntualizó.

