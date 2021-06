Coté López responde a críticas por “masculina” decoración en el cumple de sus trillizas

Este martes 15 de junio, las hermosas trillizas de Coté López y Luis Jiménez arribaron a sus 11 añitos. La familia estuvo de celebración por tan importante fecha y a través de sus redes sociales, la influencer mostró la decoración que preparó para ellas.

También aprovechó para felicitar a sus hijas mayores con un conmovedor mensaje a través de las historias de Instagram. “No se puede medir el amor eterno por estos tres seres pequeñitos pero tan grandes que alegran todos mis días”, aseguró la también empresaria.

“Las amo más allá del amor. Son mi vida. Mi todo. Me enorgullecen el alma con su generosidad, su modo, sus simpatías, su simpleza. Son lo mejor que la vida me dio…”, añadió la esposa del futbolista.

Asimismo, les recalcó su amor por ellas y reveló que no quieren que suba fotos actuales por lo que compartió una donde están más pequeñas. “Feliz cumpleaños bebés de mamás”, cerró. Por medio de la misma plataforma, compartió con su más de 1 millón 700 mil seguidores la decoración de la celebración de sus niñas.

Coté López le responde a quiénes critican la decoración de sus hijas

Tal parece que la influencer recibió una serie de críticas y desubicados comentarios sobre la proyectada decoración que sus niñas escogieron para celebrar su cumpleaños. El tema estaba inspirado en las series de anime Naruto y Cazador X, las preferidas de las niñas.

El color azul, amarillo, naranja y verde fueron los protagonistas de los arreglos. También se notan varios símbolos alusisvos a la serie y no podían faltar las tortas decoradas con el mismo motivo. Coté López mostró como quedó todo organizado para la celebración, y muchos cuestionaron su elección del tema.

Por su parte, la influencer decidió responderles con un contuntente mensaje. “Mi gente, vamos a pelear terrible brígido… No puedo creer que en 2021 haya gente que me diga ‘oye, por qué esa decoración si son niñas‘”, inició diciendo.

También anadió que ya es momento de acabar con los estereotipos que han hecho tanto daño. “¿Qué tiene que ver que sean niñas, que les pueda gustar esto, el fútbol, que les puedan gustar estos colores? Por el amor de Dios, basta con los estereotipos. A una niña le puede gustar el azul, no pasa nada”, cerró.

La influencer terminó en la clínica por usar lentes de contacto de noche

Este lunes, Coté López compartió con sus seguidores de Instagram que presentó un fuerte dolor en los ojos que la hizo terminar en la clínica. A través del formato de las historias, explicó que las molestias se originaron debido al uso extendido de sus lentes de contacto, lo que le produjo una irritación en la zona.

“Miren mi ojo, no sé lo que me pasó, ya me saqué el lente de contacto y no lo puedo mantener bien abierto“, comentó en uno de los videos, en el que su ojo parecía más pequeño e irritado que el otro.

Unas horas más tardes, volvió a pronunciarse contando que no sentía mejoría. “Sigo aquí, muriendo del dolor, para que ustedes aprendan también a sacarse los lentes de contacto en la noche. No sea hueón. No haga como yo”.

Asimismo, detalló que no era la primera vez que le pasaba. “Es por justamente tener el lente de contacto tanto rato, que hace mal al ojo”, comentó y añadió que iría a que la examinara un profesional.

Coté López fue atendida en la clínicay le diagnosticaron úlceras, por lo que le deberá usar analgésicos y antibióticos.

“¿Ven que yo no estaba alharaqueando? Si me dolía de verdad y eso fue por el lente de contacto. Para que aprendan ustedes por lo menos, yo no aprendo. Me voy a operar al final”, cerró.

