Pangal, Pedro Astoga y Melina Noto se cuadran para ir en ayuda de los damnificados del Cajón del Maipo

Cientos de personas se han conmovido con la tragedia que sucedió el fin de semana en San José de Maipo. Miles de familias perdieron todo con el aluvión, las intensas lluvias y los metros de barro que quedaron por toda la localidad, por lo que las donaciones y ayudas no han tardado en llegar, aunque todavía falta mucho por hacer y colaborar.

Quienes se han movilizado rápidamente para ir en ayuda de quienes peor lo están pasando, son los influencers Pangal Andrade, Pedro Astorga y Melina Noto, todos residentes de la zona.

Los jóvenes vieron con sus propios ojos lo que el agua causó en el hotel familiar de los Astorga, Casa Prima Lodge, el cual se había inaugurado el viernes recién pasado y quedó inundado de barro al día siguiente.

"Fue como un acabo de mundo. Fue una locura todo lo que pasó, uno no se lo esperaba (…) Acá es como una zona de guerra", señaló Pangal Andrade en entrevista con Bienvenidos. "Hay gente que perdió absolutamente todo y eso es terrible", agregó.

Pero el kayakista no se quedó solo en palabras y además de trabajar incansablemente para sacar el barro de su hotel, estuvo participando en el rescate de las víctimas directamente.

Esto quedó en evidencia luego de que Patricio, un hombre afectado por las lluvias declarara en conversación con el matinal Contigo en la Mañana que el propio ex chico reality lo había sacado del techo de su casa junto a su hija.

"Yo gritaba auxilio y no había nadie, nadie, y el Pangal fue la única persona que vino con sus primos y su familia a ayudarnos acá a sacarnos de arriba del techo porque no podíamos salir. Yo con mi señora con un brazo quebrado y con mi hija no podíamos, y la niña no quería despegarse de su papá tampoco", explicó el hombre.

Las cuentas de los afectados

Con el objetivo de hacer llegar la ayuda de manera directa y oportuna a cada una de las víctimas del aluvión, los influencers han estado compartiendo las cuentas bancarias de cientos de personas en sus stories de Instagram.

Tanto Melina, pareja de Pangal, el propio Andrade y Pedro, han ido a las casas de varias personas a ayudar en lo que pueden y difundir sus datos personales para que las donaciones les lleguen directamente.

La argentina, por su parte, dejó en sus stories destacadas la información de las cuentas de las personas que ella sabe que necesitan ayuda. Tal ha sido el impacto de las colaboraciones que la modelo quedó sorprendida al enterarse que uno de los nombres que había dado ya había copado su cuenta rut de dinero, ya que esta tiene un tope máximo.

"Para los que me cuentan que la cuenta de Luchito no puede recibir más dinero, muchas gracias de verdad, las colaboraciones están siendo increíbles", señaló la joven en un video.

Melina Noto - Instagram

Pedro Astorga también ha estado dando vitrina a las personas afectadas por el aluvión y colaborando en terreno. Durante este martes, el ex chico reality estuvo ayudando en la limpieza de algunos hogares.

"Acá estamos con la brigada, con los chiquillos… unas cuantas palas pueden hacer mucho. Ya despejamos entera una casa, ahora vamos por otra", señaló el deportista, quien también ha publicado cuentas bancarias en sus stories.

El kayakista agradeció la ayuda monetaria que ya está llegando a la gente. "Aprovecho el Instagram para agradecer todas las donaciones que se han hecho porque han sido importantes, porque han ayudado a muchas familias", señaló.

Pedro Astorga ayuda a la limpieza de casas en Cajón del Maipo - Instagram

Pangal, en tanto, estuvo limpiando el hotel de su familia durante la mañana y luego emprendió camino hacia el pueblo de San Alfonso, mostrando la realidad en la que quedaron algunos vecinos.

El deportista ha hecho un esfuerzo por visibilizar las pérdidas de las personas en el Cajón del Maipo. "Lo que voy a hacer hoy día, bueno a parte de seguir trabajando, les voy a ir mostrando gente que realmente necesita ayuda, qué necesitan, materiales de construcción y lo que más necesitan es plata para levantar sus casas porque se quedaron sin nada", comenzó explicando en sus stories.

"Les voy a ir mostrando algunas casas de gente que realmente los necesita a ustedes chiquillos que están mirando, que no pueden venir y todo sirve chicos, Luca, dos Lucas, cualquier cosa", señaló y compartió algunas historias.

Pangal Andrade - Instagram

