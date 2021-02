“Le dieron mucho color”: Cami asegura que los medios “ensuciaron” la noticia de su detención

Luego de haber sido detenida la noche del domingo por realizar una fiesta en su casa que superaba el aforo máximo permitido, y durante el horario de toque de queda, la cantante Camila Gallardo, actualmente conocida como Cami, ofreció disculpas en sus redes sociales y luego realizó una transmisión en vivo para aclarar lo sucedido.

"A raíz de los hechos conocidos públicamente la mañana del 31 de enero, quiero no solo asumir mi error, sino también disculparme por haber transgredido las medidas del plan Paso a Paso impulsado por el Ministerio de Salud", comenzó explicando en sus stories de Instagram.

"Los hechos fueron los siguientes: el día sábado, excepcionalmente invité a comer a amigos a la terraza de mi departamento, al aire libre. Esta invitación, por cierto, la extendí luego de haberme realizado un PCR que salió negativo, el día martes", agregó.

"A la comida invité a siete personas, pero desde principios de enero el aforo máximo es de grupos de 5. Por último, quiero aclarar que en ningún caso esta reunión fue de carácter clandestino ni realizado con el objetivo de transgredir alguna norma", expresó.

"Entiendo que al ser una persona pública se me exige un mayor compromiso en mis actitudes así como en el cumplimiento de las medidas y normativas legales. Quiero aclarar, también, que esto no volverá a ocurrir y que jamás fue realizado con el afán de saltarse alguna norma dictada por el Ministerio de Salud", afirmó.

"Me seguiré cuidando para que podamos entre todos seguir combatiendo esta pandemia. Pido disculpas a quienes mi comportamiento haya ofendido y aprovechó de agradecer a todos los profesionales y voluntarios que están trabajando para combatir los efectos de la pandemia", cerró.

Transmisión en vivo

Pese a sus disculpas, la cantante consideró que los medios de comunicación "ensuciaron" la noticia. En una transmisión por Twitter, la artista explicó lo ocurrido en el departamento del Hotel W, donde se encontraba al momento de la detención.

En su cuenta @soycamioficial, comenzó a leer los comentarios de los usuarios y explicó que había sufrido un shock alérgico por el que terminó en la clínica, y tras pasar mucho tiempo sin comer, "mis amigos pidieron una comida acá en la casa y se pasaron las horas", señaló, según consignó BioBioChile.

Posteriormente puso música, algo que molestó a los vecinos. "A mí se me ocurrió prender salsa, porque me encanta la salsa. Y, mientras bailaba salsa, sin molestar a nadie -éramos siete personas, lo cual está muy mal- vinieron a detenernos", señaló.

"Solo quiero que sepan que no fue una fiesta clandestina. Jamás. Ustedes saben lo responsable que soy yo con estas cosas. Ni siquiera había alcohol de por medio. Nada. Era una junta piola entre amigos jugando Jenga, Uno y Carioca, en eso estábamos. Los medios ensuciaron un montón lo que realmente pasó, pero aquí estoy. Lo bueno es que estoy bien", comentó.

Sobre cómo los medios difundieron la noticia y las críticas que recibió en redes sociales, Gallardo expresó: "Le dieron mucho color".

"Lo pasé muy mal, me asusté muchísimo y sólo quiero que sepan que los amo", agregó.

Además, aclaró que el departamento que se muestra en videos en redes sociales no corresponde al suyo. "El mío estaba con una luz súper tenue", aseguró.

"Un besito para todos los bacanos y un culito para todos los moralistas. Lo único que hemos logrado con esta pandemia y con todo lo que está pasando es que no haya un espacio de diálogo", señaló y cerró, "me hice dos PCR y estoy negativa. No he salido de mi casa. No he ido a ninguna parte, he estado acá encerrada. A la única parte que he ido fue a la Comisaría".