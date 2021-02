"Copia mala de Tonka": Pamela Díaz se lanza contra Carola de Moras en video en Youtube

Desde que Pamela Díaz dejó de ser rostro de Chilevisión a fines de 2020, ha estado reinventándose. Su llegada al programa Me Late Prime de TV+, la ha vuelto a ligar al espectáculo, faceta que durante algún tiempo estuvo algo dormida para la Fiera.

En ese contexto, la animadora, al igual que lo han hecho otros rostros que se han quedado sin pantalla, estrenó su propio canal de Youtube. Aunque no adelantó de qué se tratarán las temáticas que tocará en la plataforma de videos, su primer registro deja entrever que la Pamela Díaz de los tiempos de farándula, ha vuelto.

"People ya estrene mi canal de YouTube buscame como Pamela Diaz y siganme 😘 en mi biografia les deje el link 😜😜", escribió en su cuenta de Instagram, donde acumula casi dos millones y medio de seguidores, anunciando la noticia.



Pamela Díaz lanza su canal de Youtube - Instagram

En el clip, que comienza con imágenes de algunas de sus mayores polémicas en televisión; como su matrimonio con Manuel Neira, su posterior divorcio y apariciones en realities, entre otros episodios de su vida, la actual pareja de Jean Philippe Cretton termina con un mensaje dirigido a Carola de Moras.

Al cierre del video se le pregunta "define a Carola de Moras en dos palabras", a lo que ella responde "copia mala", señala, y agrega "de Tonka".

Puedes ver el video aquí:

Su enemistad con Pancha Merino

Una inesperada revelación fue la que se dio en Sigamos de Largo semanas atrás, cuando Pancha Merino contó que tiene un perfil falso en Instagram con el que sigue a Pamela Díaz. La actriz dio a conocer la situación luego que Fran García-Huidobro le preguntara por su enemistad con la animadora.

"Yo no sé por qué me odia tanto, fíjate, yo soy cero patera", explicó la actriz, indicando que ha intentado llevarse bien con la Fiera, pero que esta le responde con desaires. "Yo digo chucha, me da miedo, me va a pegar", agregó.

Tras sus palabras, la animadora del programa de Canal 13 le preguntó si podría existir algún motivo por el que Pamela Díaz decidiera no hablarle. "No. Yo hago mea culpa fácilmente y no, que yo me acuerde realmente no (…) Igual yo no soy la reina de la simpatía cuando ando mal genio, entonces puede que haya pisado algún callo", comentó Pancha Merino.

"Yo no tengo nada con ella, hasta me da risa que me odie. No tengo ni una mala onda, tampoco voy a correr a hacerle la pata. He tratado de tener buena onda, porque después de tanto enemigo una ya no quiere más. Entonces alguien que de verdad no te ha hecho nada…", precisó.

