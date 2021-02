Esposo y manager de Myriam Hernández habría pedido que la bajaran del escenario en Festival de Las Condes

La acontecida presentación de Myriam Hernandez en el Festival de Las Condes transmitido por Canal 13, todavía sigue dando qué hablar. En el programa Me Late Prime, aseguraron que su manager y esposo Jorge Saint-Jea estaba enfurecido con el equipo organizador del evento por los problemas técnicos que afectaron a la cantante.

La repentina y fuerte lluvia que comenzó a caer sobre el escenario del festival el viernes pasado, perjudicaron a Hernández, quien tuvo problemas de audio y en un momento olvidó parte de la letra una de sus canciones por la desconcentración que le provocaron los problemas técnicos.

Cuando la artista comenzó a cantar su éxito Se me fue, debió parar su interpretación, algo que sorprendió a la audiencia. "Perdón, ¿Podemos parar? Me van a perdonar, pero de verdad partimos y me equivoqué en la letra, esas cosas pasan también", señaló Myriam, y agregó que "siempre me equivoco en las letras y no puedo equivocarme en esta canción".

Además, las fallas en el audio fueron recurrentes. "Quiero contarles que yo estaba cantando y a partir de la mitad de la canción se cortó el sonido", explicó y añadió que solo escuchaba la batería.

Myriam Hernández - Instagram

El enojo de su manager

El esposo y manager de la cantante Jorge Saint-Jean, habría estado presenciando todo muy molesto por la situación. Al menos así lo aseguraron en el programa Me Late Prime.

"De acuerdo a testigos oculares del lugar, él estaba enfurecido. No sólo estaba nervioso por la situación que estaba ocurriendo, sino que también muy enojado con la producción de Canal 13, porque se estaba poniendo en riesgo no solamente la integridad física de Myriam Hernández, sino que también su carrera", explicó Andrés Caniulef.

El periodista agregó que el marido de Myriam estaba preocupado por el rol de su esposa como jurado del programa de talentos Yo Soy, la artista no puede mostrar una debilidad en su show.

"Él pidió que la sacaron del escenario. Sin embargo, se decidió que siguiera cantando", agregó Caniulef.

Ver más

A Cancún de vacaciones: Nano Calderón y Rebeca Naranjo disfrutarán de unos días de relajo

Víctima del aluvión da su tesmonio: “Gritaba auxilio, no había nadie y Pangal fue la única persona que vino”

Gino Costa niega haber peleado con Cristián de la Fuente: “Soy el gallo más tranquilo del planeta”