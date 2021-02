Víctima del aluvión da su tesmonio: “Gritaba auxilio, no había nadie y Pangal fue la única persona que vino”

El aluvión que arrasó con gran parte de San José de Maipo el fin de semana dejó miles de damnificados. Entre ellos a Patricio ,un hombre que quiso contar su desgarradora historia en Contigo en la Mañana.

En entrevista con el matinal de Chilevisión, Patricio contó las horas de terror que vivió cuando veía cómo el barro rodeaba su casa y entraba con fuerza por todos los rincones, mientras la lluvia no daba tregua. Fue en esos momentos de desesperación que pensó en subir al techo para pedir ayuda junto a su hija que no quería separarse de él.

"Lo único que se me ocurrió fue subirme al techo con mi hija y esperar no más", relató y agregó que en esos momentos "no había nadie que no pudiera salvar porque estaba el cause por ambos lados".

Luego de una hora mojándose en el techo de la vivienda junto a la menor, y gritando por ayuda, el hombre contó que Pangal y sus primos llegaron hasta su casa y lograron rescatarlos. "El Pangal nos ayudó a sacar a mi familia de acá por arriba del techo", explicó Patricio.

"Yo gritaba auxilio y no había nadie, nadie, y el Pangal fue la única persona que vino con sus primos y su familia a ayudarnos acá a sacarnos de arriba del techo porque no podíamos salir. Yo con mi señora con un brazo quebrado y con mi hija no podíamos, y la niña no quería despegarse de su papá tampoco", agregó.

"Gracias a Dios ellos pudieron rescatarnos porque paró el lodo, paró un poco el lodo. Pusieron tablas y esas cosas para sacarnos a nosotros", explicó sobre el rescate y agregó que "los chiquillos hicimos una cadena humana".

El hombre visiblemente afectado se conmovió al recordar la dramática situación que le tocó enfrentar. "Después de una hora de pasado el aluvión, lloviendo, debajo de la lluvia nosotros, mojados, sin ropa y eso no tengo más palabras cómo puedo describir esto", cerró.

El mensaje de Pangal

Este lunes el kayakista reiteró que se encuentran bien. "Frente a la adversidad lo único que queda es seguir luchando", comenzó relatando en un post donde se puede ver que el barro llegó casi al techo del hotel Casa Prima.

"Estamos bien gracias a todos por su preocupación, solo tenemos que sacar el barro y reconstruir", agregó.

El ex chico reality llamó a sus seguidores a enfocarse en recaudar ayuda para quienes perdieron sus casas y todo lo que tenían. "Hay gente que lo perdió todo y ellos necesitan mucha ayuda", señaló.

Ayuda para los damnificados

"Como chilenos nos levantaremos una y otra ves con más fuerza. Cualquier ayuda sirve, palas escobas y muchas ganas para sacar escombros. La gente de san alfonso y sus alrededores los necesitamos", agregó.

Pangal pidió maquinaria para poder sacar el barro acumulado, que en estos momentos es lo más importante, ya que puede solidificarse. "Urgente makinas y camiones para despejar barro", cerró junto a fotos de cómo quedó todo lleno de barro.

