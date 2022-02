Begoña Basauri se integra a reality de tiktokers: “No lo dudé ni un segundo”

TeamTok Chile, la primera y única «casa de influencers» del país, se vuelve a tomar las redes sociales y abre la temporada de verano con una segunda versión de su exitoso reality, con nuevos integrantes y con la participación especial de la reconocida actriz nacional Begoña Basauri como coach de clases actuación.

La actriz de teleseries nacionales, presentadora y locutora radial participará de esta segunda temporada dando clases de teatro y entregando todo su conocimiento y tips de actuación a los integrantes de la Team House, buscando descubrir otras facetas en ellos y ayudándoles en la creación de nuevos contenidos para sus redes.

Basauri afirma que está muy contenta y emocionada. “Cuando me hicieron la invitación, no lo dudé ni un segundo porque me pareció super interesante” dijo.

“Tik Tok es la plataforma del momento, hay un lenguaje muy nuevo, muy distinto en donde las generaciones nuevas tienen mucho que decir y que los chicos busquen perfeccionarse es muy bueno”, además asegura que es una muy buena oportunidad para que ella aprenda más sobre esta red social. “Ellos también me van a tener que enseñar y espero poder aportarles herramientas para poder desarrollarse más aún”.

Recordemos que la primera temporada de TeamTok logró más de un millón de visualizaciones en Tik Tok y contó con la participación de 7 reconocidos tiktokers del país, como Majo Bleach, David Montoya, Vai Monroe, entre otros, quienes estuvieron encerrados poco más de un mes en la Team House, una casa de más de 6000 mts2 especialmente acondicionada para que los influencers pudiesen crear contenidos.

Esta nueva incorporación promete sumar profesionalismo, alegría y, por supuesto, mucho humor para desafiar a los participantes a desarrollar sus habilidades en la actuación, con cara a la creación de nuevos contenidos para sus redes sociales.

Para enterarte más sobre los entretelones y preparativos de la nueva versión de TeamTok puedes revisar todas sus redes sociales.

