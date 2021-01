"Qué bello corte": Ingrid Cruz recibe elogios por su nuevo look

Contenta y súper satisfecha. Así se mostró Ingrid Cruz en las redes sociales luego del cambio de look que decidió presentar a sus seguidores. Año nuevo y corte nuevo para la actriz que se llenó de piropos por su renovado estilo de cabello.

El estilista Jean Bohus, a quien agradeció infinitamente, se encargó del proceso estético. La artista quedó tan complacida que una imagen no era suficiente y prefirió publicar un video.

Íngrid Cruz luce espectacular

Agitando su cabello y sonriendo, la oriunda de Antofagasta sorprendió a sus fans con el material posteado este jueves 14 de enero en su cuenta de Instagram. Además, sus ojos verdes destacaron y también se llevaron elogios.

"Un buen filtro, un buen corte y boom", expresó en el registro audiovisual que ya acumula más de 130 mil reproducciones. "Cada vez que vengo a ver a mi amigo @jeanbohus salgo renovada. No solo por sus manos milagrosas, también por las risas y terapias mutuas. Te adoro" añadió Cruz.

Para finalizar sus palabras mandó "un beso gigante" a sus seguidores y les deseó "una linda semana llena de amor".

Los comentarios no se hicieron esperar, pues la artista de 45 años acumuló más de 490 mensajes. "Guapa", "qué hermosa eres", "qué ojos más bellos", "más hermosa no pudiste quedar" y "eres una muñeca" son parte de las reacciones que se aprecian.

El estilista Jean Bohus también respondió a su agradecimiento. "Te amo amiga. Gracias por siempre quererme con todo tu ser y aconsejarme, te admiro y valoro profundamente", expresó.

Terminó su relación con Ignacio Roco

Alrededor de un año compartió sentimentalmente la actriz con el kinesiólogo Ignacio Roco, con quién había 14 años de diferencia en la edad. El pasado mes de diciembre anunció que está nuevamente soltera.

La noticia causó cierta impresión en el mundo de sus fans, pues seis meses antes concedió una entrevista al fotógrafo Jordi Castell y afirmó que estaba feliz con su pareja.

"Lo adoro, es guapo, es mino, es sensible, es noble", destacó Íngrid Cruz en aquella oportunidad. Además, aseguró que era un "mijito rico". "Por lo menos nos vemos una vez a la semana y nos llamamos mucho, hablamos todos los días", detalló en la conversación.

Más de 995 mil seguidores maneja en su cuenta oficial - Instagram @ingridcruztoro

Y fue gracias a unos dolores muy fuertes en la espalda que tuvo el placer de conocerlo. "Nacho Gutiérrez me dio el dato porque sufro de lumbagos, ya que uso unos tacos enormes para grabar y cuando me bajo hay un dolor 'heavy"", explicó la artista.

"Él (Ignacio Roco), que es muy maduro y estructurado, me dijo: aquí hay onda, pero no va a ser en una sesión, no vamos a tener onda en una sesión, y me invitó a salir. Él es demasiado profesional, me encantó esa parada de carro. Y ahí ya me encantó y empezamos, y no nos separamos más", contó.

Lo más curioso del caso es que hasta la fecha no ha dado detalles sobre el quiebre de su relación con el kinesiólogo. Un usuario llegó a preguntarle si aún estaba en pareja y contestó que "no" de manera tajante.

Sin notarse afectada por el término de la relación, Ingrid Cruz luce fantástica y actualmente trabaja en las grabaciones de 'Dementes'. Se trata de la nueva teleserie dramática que Mega lanzará este 2021.

