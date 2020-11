Canal 13 no renovó contrato a Francisca García-Huidobro para el próximo año

Comenzó la época de término y renovación de contratos al interior de los canales de televisión y varios rostros ya están nerviosos por lo que ocurrirá con su futuro laboral.

Tras dos años en el ex canal del angelito, el contrato de Francisca García Huidobro llegará a su fin y no será renovado, según informó el sitio "Todo se sabe", dedicado al espectáculo y noticias de televisión este martes.

La animadora deberá dejar canal 13 a fin de año, tras conducir Sigamos de largo y el programa satélite de Viña del Mar. Además, fue jurado del estelar Bailando por un sueño y estuvo ligada al fallido proyecto junto a T0nka Tomicic y Raquel Argandoña, que finalmente no llegó a puerto por culpa de la pandemia.

Hasta el momento se desconoce el futuro de la actriz después de su salida de la estación de Luksic que se producirá a fin de año.

"Según fuentes del Canal ella reveló a compañeros de su programa Sigamos de Largo supieron esta decisión de Ejecutivos. Además varios Proyectos quedaron afuera tales como el final de Bailando y la Cancelación de "Atrevidas" un Proyecto Prime que nunca salió al aire", publicaron desde la cuenta de Instagram @todosesabe.



Comenzó la grúa televisiva

Pero Francisca García Huiobro no es el único rostro de televisión que peligra en su trabajo. Aunque no ha quedado sin pantalla todavía, Jean Philippe Cretton publicó un curioso video en su mensaje directo a su canal, Chilevisión.

El periodista publicó un mensaje directo a su canal preguntándole si le renovarían el contrato para el próximo 2021.

Sin rodeos el animador argumentó las razones por las cuales cree merecer, no solo que lo mantengan en Chilevisión, sino que además, le suban el sueldo.

Medio en broma, medio en serio, Cretton publicó en sus stories un video donde aparece solo hablando a cámara dirigiéndose directamente a su canal.

"Hey Chilevisión, mi contrato termina en diciembre, y te cuento que llego todos los días temprano, me voy tarde. Siempre he aceptado todos los proyectos, del estilo que sean, lo trato de hacer de la mejora manera, no alego por nada, nunca", comenzó relatando el comunicador.

"Así que me gustaría saber si me vas a recontratar o no, ¡dímelo!", agregó.

