“No alego por nada, nunca”: Jean Philippe dice sin filtro a Chilevisión por qué debería renovarle el contrato

Se acerca fin de año y son varios los rostros de televisión que están viendo sus contratos llegar a término, sin saber si seguirán o no en sus respectivos canales para el año que viene.

En ese contexto, Jean Philippe Cretton publicó un mensaje directo a su canal preguntándole si le renovarían el contrato para el próximo 2021.

Sin rodeos el animador argumentó las razones por las cuales cree merecer, no solo que lo mantengan en Chilevisión, sino que además, le suban el sueldo.

Medio en broma, medio en serio, el periodista publicó en sus stories un video donde aparece solo hablando a cámara dirigiéndose directamente a su canal.

"Hey Chilevisión, mi contrato termina en diciembre, y te cuento que llego todos los días temprano, me voy tarde. Siempre he aceptado todos los proyectos, del estilo que sean, lo trato de hacer de la mejora manera, no alego por nada, nunca", comenzó relatando el comunicador.

"Así que me gustaría saber si me vas a recontratar o no, ¡dímelo", agregó.

Además terminó con una frase que él mismo calificó de autobombo, ya que se ovacionó el mismo: "Y siento además que deberías subirme el sueldo, todos acá piensan lo mismo", terminó.

Puedes ver el momento aquí

Al margen del requerimiento del animador y de su vida laboral, en el ámbito sentimental se le ha visto por estos días en uno de sus mejores momentos, luego de conocerse la relación que mantiene con Pamela Díaz.

La pareja ya no esconde su amor en redes sociales. Muy por el contrario, ahora comparten fotos y videos juntos con total normalidad, sobre todo, durante sus vacaciones en Cancún, México.

Aunque no gozaron del mejor clima, ya que llovió y estuvo bastante nublado durante su estadía en tierras aztecas, los tórtolos dejaron en evidencia su gran complicidad, la que quedó registrada en un romántico video publicado por el animador.

Se trata de un registro tomado durante su viaje, en el que la Fiera aparece besando al comunicador en la mejilla. Jean Philippe acompañó el breve clip con la descripción "😍😍@pamefieradiaz", dando cuenta de su buena relación.

Como era de esperar, el video generó una gran repercusión en redes sociales. En Instagram, plataforma en la que fue compartido, acumula más de 500 mil reproducciones y más de 9 mil comentarios.

"Diosito hazme de nuevo y llámame Pamela Díaz", dijo una persona. "Me encantan!!!!! Hacen una hermosa pareja, además ambos están como quieren , en su mejor momento", señaló otra.

También recibieron mensajes por parte de algunos famosos como Javiera Contador. "Guapos!!💜❤️", puso esta, mientras que Ingrid Cruz escribió "Tremendos🤟🏼❤️".

"Esa es mi negra! Y yo fui testigo número uno que no iba a tener nunca más un hombre!!! Te cayó del cielo hija!", escribió Yazmín Vásquez, a modo de broma.

