El saludo por el Día de la Mujer de Javiera Suárez que dividió las redes sociales

Hoy en nuestro día, quiero regalarles a ustedes los hombres, mi gratitud. A todos ellos que nos dijeron te amo y nos hicieron sentir la mujer más importante del mundo. A aquellos que lloraron al vernos partir o que nos enseñaron que un corazón roto es necesario para luego saber amar de verdad y a quien se lo merece.

A aquellos que tuvieron el coraje para defendernos ante una situación violenta y que hasta pensaron en dar su vida para protegernos.

A ellos que entendieron que inteligencia emocional es saber decir gracias y pedir perdón y que emocionarse con una película no los hace menos hombres.

A todos los que comprendieron que llorar es humano. A todos ellos que son padres y madres a la vez; que sin dudarlo y sin quejarse se hicieron cargo de sus hijos.

A todo aquel que respeta a su jefe por sus capacidades, más que por su género. Que se alegra porque a su compañera le aumentaron el sueldo o gana más que él y no se siente menos por ello

A aquel que sí cree en la amistad entre hombres y mujeres.

A todo aquel que siendo sacerdote se levantó en contra de los abusos y dijo basta.

A ese padre divorciado que cuenta los días por ver a su hijo y que entiende que ser papá va mucho más allá que solo pagar la pensión alimenticia. A aquellos que madrugan para pagar las cuentas a fin de mes y que entienden que ser dueña de casa también es un trabajo. A aquel que en un mundo de discriminaciones, se siente orgulloso de ser homosexual.

A aquellos que nos dejan pasar primero o nos regalan flores, porque es un gesto de caballeros.

A todos ustedes que son cientos de miles, gracias.

Javiera Suárez, Mar 8, 2018