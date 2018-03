La foto con la que Salma Hayek homenajeó a Frida Kahlo este Día de la Mujer

"Pies, para qué los quiero si tengo alas para volar" -Frida Kahlo. "Feet, what do I need you for when I have wings to fly" -Frida Kahlo #TBT #InternationalWomensDay #DiaInternacionaldelaMujer

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Mar 8, 2018 at 9:27am PST