La potente reflexión de Javiera Suárez a los que se quejan

La presentadora de televisión Javiera Suárez, quien se ha transformado en un ícono de fortaleza en su lucha contra el cáncer, compartió un potente mensaje a la gente que vive de quejas, .

La periodista publicó una foto acompañada de un potente llamado a reflexionar sobre la vida, en su cuenta de Instagram en la que la siguen más de 500 mil usuarios.

"De verdad sientes que la vida es injusta? A ti que tienes ojos para ver el amanecer y atardeceres que contar. No te vengas con cuentos. De verdad crees que eres desafortunado? Tú que has amado hasta la médula y has tenido la fortuna de saber lo que es tener un corazón roto, para así repararlo y entender que vales mucho más de lo que creías. Te parece que tienes mala suerte?", escribió.

"Por el simple hecho de no tomar las riendas de tu vida y cabalgar el presente con el viento en contra, pero con la cara llena de risa. Despierta, que aunque hay alguien que está mejor que tú, siempre hay otro que está peor. Así que deja de quejarte y agradece, no vaya a pasarte como el pez que murió por la boca. Que aquí a vivir hemos venido", agregó.

Entre sus seguidores, la felicitaron y agradecieron las palabras de la periodista. "Que lindo, totalmente de acuerdo contigo, muchos cariños y bendiciones para ti y tu familia desde Punta Arenas", "Que bello mensaje! Me siento reconfortada con tus lindas palabras" y "Es muy cierto!!..solo falta tomar conciencia de lo que nos rodea y solo disfrutar!!", fueron algunos de los comentarios.

Nueva Mujer Javiera Suárez tiene nuevo look ¡Se ve estupenda! La periodista estrenó nuevo estilo en Instagram.

Te recomendamos en video: