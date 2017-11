Este es el truco con el que lograrás que tu labial dure todo el día

Soy una de las mujeres que hasta hace poco no había logrado que su labial le durara todo el día, y lo odiaba. Eso de tener que correr al baño para retocarme después de comer o beber algo, me fastidiaba.

Afortunadamente, ya no sufro por eso, todo gracias a un excelente truco de maquillaje que me encontré navegando en internet. Sé que seguramente tú has hecho lo mismo y que lo más probable es que hayas encontrado que tienes que usar una base o delineador. Y sí, esos tips funcionan. Pero, el que te compartiré es muy efectivo y tienes que probarlo.

¿De qué se trata?

Para este truco sólo necesitarás un producto que seguro tienes en tu buró: corrector de ojeras. Aplicarte este en los labios te ayudará a conseguir un efecto de "labios borrados" (en el que la boca luce pintada de forma sutil y con los contornos ligeramente desdibujados), con el cual no tendrás que retocarte a lo largo del día.

Así debes hacerlo:

Limpia suavemente tus labios con un poco de desmaquillante o leche limpiadora Coloca un poco de labial hidratante y retira el exceso de productos Aplica un poco de corrector para ojeras en tus labios, hazlo con los dedos Perfila el contorno de tus labios directamente con la barra o con un pincel y después difumina el color hacia adentro de los labios con los dedos. Termina desdibujando el contorno de tus labios con un poco de corrector para ojeras

Como puedes leer, el truco es muy sencillo y de esta manera conseguirás que tus labios estén pintados todo el día.

A mí me ha funcionado, ¿te animas a probarlo?

