Día del Orgasmo Femenino: intimidad emocional, el primer paso hacia el placer

El Día del Orgasmo, celebrado el 8 de agosto, se ha convertido en una oportunidad para romper tabúes y celebrar el placer sin reservas. Este día destacamos la importancia de hablar abiertamente sobre sexualidad y autoexploración. Para aprender más sobre el tema, conversamos con Andrea Fernández, sexóloga.

Al comenzar nuestra entrevista, la profesional dejó claro que el orgasmo femenino no es el enigma que a menudo se cree. “El orgasmo femenino no es tan misterioso como se suele pensar”, explicó. “La percepción de misterio proviene de la diversidad de experiencias que cada mujer puede vivir. Existen varios tipos de orgasmos, y cada mujer puede experimentarlo de manera única. Aunque el orgasmo es diverso, no es incomprensible ni difícil de entender; es simplemente una experiencia variada, y no todas las mujeres lo viven de la misma forma”, comentó.

Además, según Andrea, los orgasmos femeninos son más susceptibles a interrupciones en comparación con los masculinos. Esto se debe a las diversas etapas que preceden al orgasmo, donde el placer se acumula antes de ser liberado.

Durante este proceso, las mujeres pueden verse afectadas por factores externos como la incomodidad, la falta de seguridad, actitudes negativas de la pareja o problemas de autoestima. Además, las creencias culturales que estigmatizan la sexualidad y problemas de salud como la depresión y la ansiedad también pueden influir. Fernández enfatiza que, a pesar de estos desafíos, existen múltiples caminos para explorar y alcanzar el orgasmo.

¿Cómo difiere la experiencia del orgasmo entre hombres y mujeres?

Andrea nos explicó que los orgasmos en hombres y mujeres se experimentan de manera diferente, principalmente debido a su función reproductiva.

Mientras que el orgasmo masculino está directamente vinculado con la reproducción, el orgasmo femenino no es necesario para la concepción. Aunque se han realizado estudios sobre el rol biológico del orgasmo femenino, aún no se comprende completamente su propósito desde una perspectiva biológica.

¿Qué pasa cuando hay estrés?

El estrés puede afectar negativamente la capacidad de alcanzar el orgasmo al reducir la disposición psicológica para el placer. Nuestra invitada señala que para experimentar un orgasmo, es crucial estar en un lugar mentalmente cómodo y conectado con el propio cuerpo.

El estrés, al llevar a una mente sobrecargada y anticipatoria, puede crear barreras para esta conexión. Sin embargo, algunas personas encuentran que el orgasmo puede ser una herramienta para gestionar el estrés, lo que demuestra que la relación entre estrés y orgasmo no es uniforme para todos.

“La autoexploración puede ser neutra”

Cuando preguntamos cómo empezar a prepararse para el orgasmo, Andrea sugirió la autoexploración como un primer paso.

Y es que recomendó comenzar tocando diferentes partes del cuerpo, como los pies, el abdomen y el pecho, antes de enfocarse en los genitales. Esto ayuda a evitar una experiencia abrumadora y fomenta una conexión más profunda con el propio cuerpo.

Además, enfatiza la importancia de la preparación emocional e íntima, señalando que el conocimiento de lo que se necesita y gusta es fundamental para una experiencia sexual satisfactoria.

“Cuando vamos creciendo, vamos añorando otros tipos de intimidad”

Con estas perspectivas, la sexóloga Andrea Fernández ofrece una guía valiosa para entender y mejorar la experiencia del orgasmo femenino. En este Día del Orgasmo Femenino, celebremos el placer y la conexión con nuestro cuerpo, reconociendo la importancia de explorar y atender nuestras necesidades sexuales y emocionales.

“Lo importante es preguntarse qué es lo que necesito para saber qué me gusta y qué no durante el acto. Es fundamental invertir tiempo en otros aspectos de la sexualidad, como la preparación, asegurando que el cuerpo esté listo, y explorar distintos tipos de intimidad, como la emocional”, finalizó.

