A los 41 y pese a las críticas, Martha Higareda presume con orgullo su baby bump

Martha Higareda es una de las famosas que ha encantado con su autenticidad, carisma y cercanía con el público. Desde su inolvidable debut en Amarte duele hasta convertirse en una de las actrices más queridas de México, su carrera ha sido constante y versátil. Además, su presencia en redes sociales y su popular pódcast Infinitos la han consolidado como una figura influyente y cercana, capaz de hablar tanto de cine como de espiritualidad o crecimiento personal.

Por eso, la noticia de su primer embarazo a los 41 años fue recibida con sorpresa y emoción por sus seguidores. La actriz lo anunció junto a su esposo, el empresario Lewis Howes, y desde entonces, ha compartido en sus redes el proceso con la misma honestidad que la caracteriza. “Mi pancita crece. Agradezco cada centímetro y cada kilo que subo. Soñé con este día y doy gracias a Dios de disfrutarlo”, escribió en Instagram, acompañando sus palabras con tiernas imágenes de su baby bump.

Martha Higareda está viviendo su embarazo al máximo

Martha Higareda enfrenta críticas en la alfombra roja

Aunque Martha ha compartido algunos momentos de su embarazo en redes, no había hecho una aparición pública hasta ahora. Todo cambió con el estreno de Juegos de Seducción, la nueva película que protagoniza junto a Diego Boneta, en la que interpreta un papel central en una historia cargada de pasión y engaño.

Para la alfombra roja, Martha eligió un vestido corto azul celeste con drapeados laterales y un blazer blanco, un look elegante que resaltó su baby bump. Sonriente y luminosa, la actriz posó feliz junto al elenco y producción de la cinta.

Sin embargo, lo que debió ser una noche de celebración también despertó críticas en redes sociales. Algunos internautas señalaron que el look no era el más adecuado.

“Tratar de usar un vestido que no es de maternidad y hacerlo que se estire no es un buen look”. “A su edad no debería vestir así para lucir su baby bump”. “Pésima elección de vestido”. “Debió ponerse otra cosa menos vulgar”, se lee en redes sociales.

Por supuesto, Martha no se deja intimidar. En sus publicaciones, ha dejado claro que vive su maternidad con total plenitud y orgullo. “Cada vez digo: Diosito, gracias porque estoy embarazada y abrazo también cada síntoma. Me asombra saber que mi cuerpo sabe exactamente qué hacer. ¡Es un milagro!”, expresó con gratitud.

Una etapa de transformación física y emocional

A pesar de los achaques típicos del embarazo que no ha dudado en mencionar con franqueza, Martha asegura que vive uno de los momentos más felices de su vida. “Dolores de cabeza, ¡cómo no! Noches que me despierto con calambres. Mucho sueño a la mitad de una junta importante… sentir que estás corriendo un maratón. ¡Todo!”, compartió con humor.

La actriz también recordó que su embarazo es aún más significativo por lo que vivió antes. En mayo, se sometió a una cirugía para retirar miomas en el útero, un paso necesario para poder concebir. Hoy, con el milagro ya en marcha, se muestra más agradecida que nunca.

Aunque no ha revelado el sexo del bebé, sus seguidores ya han llenado sus publicaciones con mensajes de apoyo, admiración y buenos deseos. “Te ves increíble”, le escribió su esposo Lewis Howes en una de las fotos donde ella posa orgullosa mostrando su pancita.

Martha Higareda demuestra que la maternidad no tiene edad ni reglas de estilo. A los 41, vive su embarazo con luz propia y sin miedo al qué dirán. Una lección de amor propio, fortaleza y autenticidad que inspira a muchas.