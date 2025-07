“No estás rota. Estás hipnotizada por ideas que no son tuyas”: Tony Kamo y el poder de despertar tu mente

Esta entrevista les va a mover el piso y la mente. Tuve la increíble oportunidad de conversar con un verdadero experto en el arte de la sugestión, ese que nos ayuda a entender y manejar el poder de nuestra propia mente: Tony Kamo.

PUBLICIDAD

Desde su fama internacional, Tony Kamo ha sido una figura clave en el mundo de la superación personal, conocido por sus impactantes terapias y seminarios donde, a través de la sugestión, ha logrado que miles de personas dejen atrás miedos, adicciones y limitaciones. Se le conoce como el “Maestro de la Sugestión” por su habilidad única para guiar a las personas a desbloquear su potencial interno y transformar sus vidas. Con una trayectoria consolidada, sus métodos se centran en el poder de la mente para generar cambios positivos y duraderos.

Tony, con tu vasta experiencia como ‘Maestro de la Sugestión’, ¿cuál consideras que es el mayor desafío o “bloqueo” mental que observas en las personas hoy en día, especialmente en esta era de tanta información y estrés?

El mayor bloqueo mental que veo hoy... no es la falta de inteligencia, ni de recursos, ni siquiera de tiempo. Es la idea inconsciente de que no se puede cambiar. Es una sugestión negativa que millones de personas repiten sin saberlo: “Así soy”, “así es la vida”, “no tengo remedio”, “esto no es para mí”.

Y lo curioso es que esa creencia no nace de la experiencia, sino de lo que alguien les hizo creer cuando estaban vulnerables. Entonces... nos volvimos expertos en sobrevivir... pero principiantes en reinventarnos. Hoy la gente sabe mucho, pero no se escucha. Sabe lo que opinan los demás, pero no lo que necesita su alma. Tiene miles de datos, pero poca conexión interna. Y esa es la paradoja: tenemos más acceso al conocimiento que nunca, pero estamos más sugestionados por el miedo que por la posibilidad.

Como Maestro de la Sugestión, yo no busco hipnotizarles. Busco deshipnotizarlos de las ideas limitantes que han tomado como verdades. Porque cuando una persona se da cuenta de que su historia no es su sentencia, y que su mente puede cambiar de guion... ahí empieza la verdadera libertad. La libertad no es tener opciones afuera. Es romper el hechizo mental que te hace creer que no puedes elegir.

A lo largo de los años, has ayudado a miles de personas a superar miedos, adicciones y a mejorar su calidad de vida. ¿Podrías compartirnos alguna historia o anécdota particularmente impactante de una persona que, gracias a tu terapia de sugestión, haya logrado un cambio radical y duradero?

(Sonríe) Hay tantas historias que me emocionan... pero si tengo que elegir una que resuene con el espíritu de Nueva Mujer, es la de una señora, llamémosla Ana, que vino a mí completamente agotada. Era una profesional exitosa, pero vivía con una ansiedad paralizante y un miedo atroz a hablar en público, algo vital para su carrera. Había probado de todo, pero sentía que algo profundo la bloqueaba.

Tony Kamo en Ecuador: ¡Mente y acción!

Durante nuestra sesión, descubrimos que este miedo estaba anclado en una experiencia de la infancia, donde se sintió ridiculizada al exponer una idea. Inconscientemente, había “sugestionado” su mente para que la protegiera de cualquier exposición similar. No se trataba de falta de capacidad, sino de una protección mal entendida. Trabajamos en desprogramar esa asociación negativa y reemplazarla por una sensación de seguridad y disfrute al compartir sus ideas.

PUBLICIDAD

El cambio fue impresionante. No solo superó su miedo a hablar en público, sino que empezó a disfrutarlo. Al cabo de unos meses, me escribió contándome que había sido ascendida, que su confianza había crecido exponencialmente y que sentía que, por primera vez, estaba viviendo su vida plenamente, sin el peso de ese viejo miedo. Ella misma lo dijo: “Sentía que estaba rota, pero Tony me enseñó que solo estaba creyendo en una historia que no era mía”. Esa transformación, ver a alguien reclamar su poder, es lo que me impulsa cada día.

En Nueva Mujer, nuestro enfoque es siempre el empoderamiento femenino. Desde tu perspectiva, y considerando tu interacción con audiencias diversas, ¿cuál dirías que es el principal interés o área de mejora en la que las mujeres buscan tu guía a través de la sugestión? ¿Se trata de autoestima, manejo del estrés, éxito profesional, relaciones, o hay alguna tendencia particular que hayas identificado?

Esta es una pregunta maravillosa y muy pertinente. He notado que, si bien las mujeres abordan mi terapia con diversas necesidades, hay un hilo conductor muy fuerte: la búsqueda de la autoestima y la confianza para ser ellas mismas, sin culpas ni autoexigencias excesivas. Veo a muchas mujeres brillantes, talentosas, pero con una voz interna muy crítica, que las lleva a dudar de sus capacidades, a postergar sus sueños o a sentirse abrumadas por la presión de “tenerlo todo” – ser la madre perfecta, la profesional impecable, la amiga incondicional.

El estrés y el manejo de la ansiedad también son temas recurrentes, muy ligados a esa autoexigencia. Quieren aprender a gestionar esa carga mental y emocional. En el ámbito profesional, buscan herramientas para potenciar su liderazgo, su voz, para negociar mejor y para creer en su propio valor. En las relaciones, muchas buscan sanar heridas del pasado o atraer relaciones más saludables, lo que de nuevo nos lleva a la autoestima: cuando te valoras, atraes lo que mereces.

En resumen, la tendencia principal es despojarse de esas capas de “sugestiones” externas o internas que les dicen cómo deben ser, y abrazar su autenticidad y poder inherente. Las mujeres, con su enorme capacidad de resiliencia y empatía, están reconociendo que para cuidar a los demás, primero necesitan cuidarse y empoderarse a sí mismas.

ony Kamo: El experto en mente que nos impulsa.

Tu visita a Ecuador genera mucha expectativa. Para nuestras lectoras que aún están explorando el poder de la mente y la sugestión, ¿qué mensaje principal les darías para animarlas a dar el primer paso hacia el autoconocimiento y el control de sus propios pensamientos, incluso antes de considerar tus terapias?

Si pudiera dejarles solo un mensaje, sería este: “No estás rota. No estás perdida. No estás tarde.” Lo que ocurre es que has vivido demasiado tiempo bajo una sugestión silenciosa... una idea heredada, no cuestionada, que dice: “No soy suficiente. No tengo poder. No puedo cambiar”.

Pero quiero que entiendas algo: eso no eres tú. Eres tú bajo un guion que no escribiste. Y el primer paso no es una sesión, ni un curso, ni un producto. El primer paso es mucho más revolucionario: es atreverte a mirar dentro sin miedo y decirte: “¿Y si estoy equivocada sobre mí misma?”.

Porque cuando una mujer se hace esa pregunta... la sugestión vieja se agrieta. Y ahí comienza todo. La mente tiene un poder inmenso. Pero no basta con saberlo. Hay que aprender a dirigirlo. Y eso es lo que hago en mis sesiones cuando vienes a mí: no te enseño magia. Te devuelvo el mando. Porque mereces pensar con libertad, decidir con claridad y vivir con poder.

Así que si sientes esa intuición que te dice “ya es hora”... no la ignores. Esa no es una duda. Es tu mente tocando la puerta de tu verdadera identidad. No tienes que tenerlo todo claro para empezar. Solo necesitas una cosa: estar cansada de vivir como si no tuvieras elección. Yo estoy aquí para mostrarte que sí la tienes. Y que el cambio más grande... comienza en cambiarte ese pensamiento.

Tony Kamo estará en Ecuador brindando sus seminarios magistrales.No se pierdan la oportunidad de experimentar de primera mano la guía de este experto para desbloquear su potencial y reescribir su propia historia. ¡Prepárense para sentir el cambio!