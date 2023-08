Primero Cheems y ahora muere la perrita Fiona de Eugenio Derbez ¿Cómo afrontar la pérdida de tu mascota?

La muerte de tu mascota es de las pérdidas más dolorosas que puedes enfrentar en la vida, aunque a muchos les parezca exagerado.

Y es que solo los que aman a las mascotas saben que tienen en ellas un amor incondicional, que vale más que cualquier dinero y fortuna, y perderlas y ya no tenerlas físicamente duele como perder a un familiar, pues ellas te han entregado todo.

Hace unos días se conoció la muerte de Cheems, un perrito de raza Shiba inu que vivía en Honk Kong y se hizo famoso luego de convertirse en un meme.

Balltze era su nombre real, pero era conocido como Cheems, y tenía tiempo con problemas de salud, y es que le detectaron pancreatitis y un melanoma, y recientemente le encontraron tres neoplasias en la pleura, por lo que le costaba respirar, y falleció el pasado viernes 18 de agosto durante una operación de toracocentesis.

Esta muerte afectó a muchos que veían al perrito y seguían su cuenta y veían sus memes, y ahora otra familia del mundo del espectáculo sufre la pérdida de su perrita.

Se trata de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, quienes lloran la muerte de su perrita Fiona, una bulldog que era como su hija, la llevaban a todos lados, de viaje, al trabajo, y era su compañera incondicional, así como de su hija Aitana.

“El dolor que hoy siento, es inmenso. Se me fue mi compañera, quien caminó a mi lado estos últimos 11 años. Estuvo conmigo en cada filmación, en cada proyecto, desvelándose y desmañanándose conmigo. Mi compañera de viajes, mi cómplice de aventuras y la mejor hermana que pudo tener Aitana. Nadie estuvo más cerca de mí en estos 11 años, que ella. Sé que la voy a extrañar cada momento del día”, dijo Eugenio Derbez en sus redes, mostrando su profundo dolor.

Cómo enfrentar la pérdida de tu mascota y no morir en el intento

Ante esto muchos se preguntan, cómo se puede enfrentar la muerte de tu mascota, y existen muchas formas de hacerlo, aunque sabemos que no es nada fácil.

Despídete de tu mascota

Si está entre las posibilidades, despídete de tu mascota, dile unas hermosas palabras antes de irse si tienes la oportunidad, y si muere antes que te puedas despedir, igual dedícale unas palabras.

Es importante ese momento en el que mirándole le digas lo importante que fue para ti, los cambios que hizo en tu vida y que nunca la olvidarás.

Habla con otras personas que hayan vivido el mismo proceso

También es importante hablar con otras personas que hayan perdido a una mascota, pues solo ellas entenderás el dolor que sientes, el momento tan duro que vives y te darán las palabras adecuadas.

Así sentirás que no estás viviendo este momento sola, estás acompañada y tendrás la fuerza para enfrentarlo.

Haz un ritual para despedirla

Hacer un ritual o un funeral para despedir a tu mascota también es bueno para poder decirle adiós a ese ser tan especial y expresar tus sentimientos.

Ya sea tú sola, o con las personas que te aman y amaron a tu mascota, haz este adiós para que puedas dejarla ir y verás que te vas a sentir con mayor paz.

Haz un álbum de fotos con los mejores recuerdos

Nada mejor que crear un álbum de recuerdos con las fotos que tengas con tu mascota, así dejarás plasmado su legado, recordarás lo hermoso que vivieron y cada que la extrañes, podrás verla en ese álbum.

Esto te ayudará a gestionar tus emociones, a hacer el dolor más llevadero, y sabrás que tu mascota siempre estará contigo de una u otra manera.

Pide ayuda si la necesitas

El proceso del duelo no es nada sencillo, y muchas veces hagas lo que hagas no logras superarlo, así que si sientes que necesitas ayuda, pídela, no te sientas mal ni acomplejada por ello.

El dolor de la muerte de un ser amado como una mascota no es menor que cualquier otro dolor así que no debes minimizarlo, y si necesitas compañía y alguien que te ayude a salir adelante pide su ayuda y no te quedes con ese dolor sola.