Tras tragedia con perrito, surge Ley Maple para evitar maltrato animal: de esto trata

En junio de 2022, el caso de Maple, un cachorro de raza Shiba Inu, causó indignación en redes sociales por su presunta desaparición o muerte. Los dueños denunciaron que lo dejaron en el campamento You Can Dog Training para perros en donde lo cuidarían por unos días sin embargo, regresó a sus manos en una urna.

De acuerdo con los informes, los dueños fueron notificados que el entrenador debía llevar a Maple al veterinario porque según su versión, pensaban que había sido mordido por una serpiente.

Sin embargo, en cuanto los dueños pidieron más información de a dónde lo llevarían, el personal de la empresa entrenadora negó a los dueños la posibilidad de acudir a la clínica veterinaria o al menos comunicarles la dirección y más detalles del estado de salud de Maple.

“Pedimos la dirección de la clínica. Nunca nos la quisieron dar. A las 3:26 Val me escribió: “Adri, no me entra la llamada. Nos dijeron que por la edad y la mordida no resistió”. Nos dijo que lo iban a cremar y nosotros no lo autorizamos, se los prohibimos (...) A las 4:20 ya estábamos ahí, se bajaron de su camioneta, pidieron perdón y nos entregaron sus cenizas en una urna”, detalló la dueña de Maple en una publicación en Instagram