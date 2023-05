Shakira y las etapas del corazón roto: Cómo la cantante colombiana retrata el amor y la ruptura en su música

Sin lugar a duda la música de la colombiana ha sido amada por un extenso público y esta vez sus últimos temas reflejan cada etapa de su conflictiva ruptura con su ex. El dolor y la tristeza son emociones naturales que experimentamos tras el fin de una relación, y es importante aprender a reconocerlas y afrontarlas, como en el caso de Shakira a través de la música.

Te contamos cuáles son las etapas del proceso de duelo amoroso a través de la música de Shakira. Y es que Las diferentes etapas del duelo amoroso como la negación, la ira, la negociación y la aceptación nos brindan un marco de referencia para entender nuestras emociones y trabajar en nuestra sanación emocional.

Conmoción - Temas: Monotonía y Te felicito

En esta fase los recuerdos nos invaden, sentimos confusión y es muy complejo aceptar la realidad de la ruptura. En su tema: Monotonía, Shakira trata de buscar explicaciones para alivianar su dolor, pues no acepta la pérdida y trata de buscar explicaciones. En este caso culpa a la monotonía, sin embargo también acepta que decir adiós es necesario, pues dadas las actitudes entiende que no puede volver a ser como antes.

En su tema junto a Rauw Alejandro la artista empieza a reconocer que pretende alejarse porque no cree en él: “No me cuentes más historias, no quiero saber. Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver” y empieza a asimilar la situación, pues el impacto de una ruptura está asociado con el dolor y la confusión.

Ira - Temas: Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53 y TQG

En la Sesión #53 junto al productor argentino Bizarrap la artista estalla no solo contra su ex Gerard Piqué sino también contra Clara Chía, su actual pareja. Esta etapa puede manifestarse con sentimientos de frustración y resentimiento hacia la otra persona o incluso hacia uno mismo.

De igual manera en su tema con la artista Karol G dio mucho de qué hablar, pues arremete contra su ex pareja y asegura que no volverá a cometer el mismo error. E incluso de manera irónica cuestiona su actual relación con la joven española.

Aceptación- Tema: Acróstico

Finalmente, la aceptación implica llegar a un acuerdo con la realidad de la ruptura y comenzar a trabajar en nuestra sanación emocional. Es importante reconocer que el proceso de duelo es único para cada persona y que no hay una fórmula mágica para superarlo. Este sentir se refleja en su último tema: Acróstico en el que participan sus hijos.

Aprender a manejar el dolor y afrontar el proceso de duelo puede ayudarnos a recuperar nuestra fuerza y confianza en nosotros mismos, y eventualmente, abrirnos a nuevas oportunidades amorosas. Esto es lo que demuestra la artista colombiana.

