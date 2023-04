Cecilia Maafs, el poder de conectar con tus sueños y vivir de lo que te apasiona

Para Cecilia Maafs (@cecilia.maafs), artista visual e ilustradora mexicana el arte no sólo ha sido un respiro del caótico mundo sino una forma de vida que la ha llevado a trabajar con importantes marcas como Pandora, Tous, Bvlgari y Nike, entre otras. Ella ha sido un ejemplo de lo que significa vivir de lo que te apasiona y en entrevista con Nueva Mujer reveló cómo fue que lo logró.

“Siempre me gustó dibujar, desde que era chiquita tenía la facilidad. Mis papás son diseñadores gráficos entonces toda mi casa estaba llena de material, era como una papelería con plumones y cartulinas de colores. Mi creatividad siempre estuvo muy estimulada”, comenzó.

Cecilia Maafs Cecilia Maafs, ilustradora mexicana ha sido una inspiración para las mujeres que quieren emprender (@cecilia.maafs)

A pesar de tener contacto con el arte desde pequeña, la ilustradora nunca pensó en hacer una carrera alrededor de ello. “A mí me tocó este cliché de ‘del arte no se vive’, ‘qué vas a hacer con eso’, ‘me gusta mucho, tengo un gran talento pero el mundo no lo paga’”. Fue entonces que Maafs se decidió por la carrera de comunicación ya que estaba convencida de que ahí podría unir su talento artístico con el de contar historias y compartir mensajes en un trabajo redituable.

“Trabajé en marketing cuatro años en una empresa enorme de consumo masivo. Fui muy feliz pero también me desenamoré. Renuncié a la vida corporativa para dedicarme al arte a decir ‘esto es lo mío, no sé cómo le voy a hacer pero a esto quiero dedicar mi vida”, confesó.

Vivir de lo que te apasiona

Todos tenemos algo que nos apasiona pero convertirlo en un trabajo, producto o servicio rentable es un reto que implica hacer una introspección completa para tener mayor claridad de nuestras capacidades, fortalezas y habilidades.

Maafs tuvo que aprender a ver sus habilidades artísticas como un servicio por el cual podía cobrar y explicó que lo que le ayudó fue verlo como “un intercambio”. “De pronto me peleaba con la idea de que ‘me es tan fácil o natural pintar que cómo lo voy a cobrar. Lo que me sirvió muchísimo fue pensar ‘hay alguien allá afuera que requiere de mis talentos, me pongo a sus servicio’. Es ahí donde yo puedo sumar con algo que me encanta hacer y en lo que soy buena; entonces hacemos un intercambio en el que yo contribuyo a su proyecto y esa persona contribuye a que yo pueda vivir de lo que me apasiona”.

Ser “demasiado sensible”

Para el mundo, “ser demasiado sensible” a veces parece ser un defecto pero en realidad puede ser una de nuestras grandes fortalezas. “Mi sensibilidad era muy criticada. Pensaba ‘wow cuántas partes de mí están mal’ pero no es que estuvieran mal, sólo estaba en el lugar incorrecto”, señaló Maafs.

“Cuando renuncié (a la vida corporativa) tenía muchísimos cachitos de mí que tuve que volver a abrazar, que eran todas esas partes que me complementan y que me encantan. Me acepté, me volví más fuerte y más cómoda defendiendo esta parte sensible. Mi arte siempre ha sido conectar con el lado más sensible de las personas porque fue algo que me costó primero conmigo, aceptar que tenía algo valioso”. — Cecilia Maafs

Para Cecilia, el arte ha sido una forma de sanación en el que se va reconociendo al mismo tiempo que acompaña a otras personas que están pasando por procesos similares a las que les dice “no estás sola, eres valiosa”.

Ser una inspiración para otras mujeres

A través de sus ilustraciones con mensajes de amor propio, la mexicana ha inspirado a sus seguidores a buscar sus pasiones y luchar por sus sueños. “Eso que de mí te inspira, es una posibilidad para ti, es igual de posible para ti”, aseveró. También reveló que la clave para poder comenzar un negocio basado en nuestras pasiones está en invertir tanto en lo monetario como en crear una red de apoyo de personas que pueden sumar a lo que haces.

“Me gusta mucho desmentir esta idea de que si hablas de tu sueño, te van a robar tu idea o te van a echar mala vibra. Es mejor vernos los unos a los otros como una contribución. Todos podemos sumar al sueño de otros” — Cecilia Maafs

El audiolibro de Cecilia Maafs, ‘Vivir de lo que te apasiona’, actualmente está disponible en su sitio web y no sólo cuenta su experiencia encontrando su pasión sino que brinda una guía para que todas nos atrevamos a dar el paso. “Hay que reconocer y empezar a creer en nuestros talentos. Si te es difícil verlos, ¡pregúntales a los demás!”