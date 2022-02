La organización, la clave definitiva para las mujeres que quieren emprender

El deseo de ser tu propia jefa y convertir tu pasión en un negocio redituable está cada vez más presente en muchas mujeres que han encontrado grandes oportunidades en sus talentos. Sin embargo, aún sigue habiendo muchas trabas, la mayoría, personales de las que debemos deshacernos de una vez por todas.

En Nueva Mujer conversamos con Pamela Romo, fundadora de Querida, emprendimiento enfocado en apoyar a las mujeres en su día a día a través de una agenda personalizada.

Pamela reveló los secretos detrás de su emprendimiento así como las claves para que quienes quieren tener su propio negocio, puedan lograrlo a partir de la organización y el amor propio.

Querida Pamela Romo, fundadora de Querida

“Yo vivía en otro país, era mama primeriza y no sabia ni cómo organizarme. Siempre he sido mucho de agendas pero me di cuenta que ninguna tenía la parte de amor propio ni para mi diario y mis notas. Llegó un año en que dije ¿por qué no hago la mía?”, reveló Pamela. Aunque en un principio no tenía planeado hacer negocio con eso, finalmente se dio cuenta de había muchas mujeres como ella a las que podía ayudar a organizarse y motivar a cumplir sus sueños.

Pero mantener un emprendimiento no es fácil pues se requiere conectar con la gente y crear una comunidad de la que se sientan parte.

“Un ingrediente súper importante es que me he mantenido muy honesta. Empecé con cero seguidores, con nada de clientes. Saqué una cuenta de Instagram y empecé con mi producto, todo desde la importancia de la organización. Ahí fue donde encontré a mi comunidad y más mujeres se empezaron a conectar con mi historia. Me han conocido en diferentes etapas. Eso creo que ha ayudado a que se relacionen con la marca”, expresó.

Querida Agenda

Si bien las mujeres hemos ganado poco a poco más espacio en los negocios, aún existen muchos obstáculos que evitar que una crezca. Las redes sociales se han vuelto una oportunidad de escuchar lo que dicen tus clientes y potenciales clientes pero hay que saber cómo aprovecharlas.

“Emprender ahora es más fácil porque estás a un click. Puedes inventarte una tienda en línea y ya eres emprendedora”, afirmó Romo y añadió que el problema está en la mentalidad que a veces tenemos respecto a lo que es empezar un negocio. “Lo mejor es buscar algo que te apasione, que te llene y de lo que puedas hablar todos los días y eventualmente vas a atraer el dinero”.

“El emprendimiento puede ser tan fácil o difícil como quieras verlo. Una cualidad que sugiero a todas es que no se tomen la vida tan en serio. Yo he tenido muchas caídas pero me he levantado lo mas rápido que puedo y siempre me concentro en las soluciones”.

Querida Agenda

Por otro lado, está la comparación como otra forma en la que muchas se autosabotean. Si bien es esencial ser consciente de tu competencia, centrarte demasiado en lo que otros están haciendo puede hacer que pierdas de vista lo que hace que tu negocio sea único.

“Nos estamos comparando todo el tiempo en redes sociales de que por qué ella sí y yo. Una misma se pone los límites para poder lograr las cosas y una misma alimenta los miedos”, aseveró. “Primero que nada, confía en ti. Nadie es perfecto. Lo que ves en Instagram es el 10% de lo que hay detrás. Tu talento es único, lo que tú tienes, la de al lado no. Dediquémonos a encontrar ese talento”

Finalmente, Pamela señaló la importancia de rodearse de personas que te motiven y que han alcanzado sus metas. “Rodéate de mujeres que te levanten. Empieza a llevarte con quienes tienen el nivel que quieres. Acércate y pregúntales como le hicieron. Pide ayuda. Hay muchas que estan dispuestas a compartir su conocimiento”.

Querida

Claves para poner en marcha un emprendimiento:

-Nunca empezar con el miedo. “Lo primero que digo es nadie va a creer en su sueño más que tú”

-Ten claridad. “¿Qué es lo que quieres hacer y por qué. Haz una lista de los pros y los contras. Encuentra primero tus metas, cómo te visualizas”.

-Elabora un plan de acción. Desglosa cada parte, desde lo legal y registro de marca hasta hacer la pagina web y gestionar las redes sociales. “Ve acomodando todo en metas mensuales, metas semanales y de tu día a día. Entonces así ya no es tan abrumador porque lo tienes en pequeño pasos, en metas mas especificas”.