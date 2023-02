Proteo vivirá para siempre: un artista turco realizó un homenaje al lomito que falleció

Este fin de semana se dio a conocer el deceso de Proteo, uno de los 10 binomios caninos, que el gobierno de México envió a Turquía tras el terremoto y que ayudarían en las labores de rescate.

sin embargo, surgió algo inesperado, Proteo, un lomito de raza Pastor Alemán, fue despedido con honores luego de perder la vida mientras realizaba labores de rescate. Se sabe que el perro rescatista salvó la vida de dos personas durante su estancia en aquel país de Asia occidental, pues se encontraban atrapadas entre los escombros tras el terremoto y este sería el motivo de su muerte.

Los homenajes que recibió Proteo lo convierten en un héroe para la humanidad

“Estamos consientes de todo su esfuerzo y sacrificio”, fueron parte de las emotivas palabras de un miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que ofreció durante una ceremonia para reconocer la labor de Proteo, el perro mexicano que perdió la vida rescatando gente en Turquía.

Y es que es que la dependencia dio a conocer la lamentable noticia mediante su cuenta de Twitter, donde se expuso que cumplió con “su misión como integrante de la Delegación Mexicana en la búsqueda y rescate de nuestros hermanos en Turquía” y donde a nombre de la institución, le agradecían por su “heroica labor”.

Este hecho, provocó decenas de reacciones en redes sociales, pues en el video se puede ver a elementos de la Sedena enlistar los nombres de los binomios caninos en Turquía y pronunciar el de Proteo, tras un silbatazo largo de despedida, que pone la piel eriza y los sentimientos a flor de piel, pues demuestra el reconocimiento y admiración por este lomito.

Algunos de los comentarios de los internautas son: “Tráiganlo de vuelta y denle honores. Juntos fueron juntos regresan”; “En nombre de la nación Turca, me gustaría agradecer a su estimada nación por su ayuda. Lo que has hecho nunca será olvidado y siempre serás bienvenido aquí”; “Cruza el arcoiris tranquilo y gracias por tu esfuerzo. No me parece justo pero el cielo te llamó”; “Por favor, den una explicación de los hechos y regresen su cuerpo para que sea homenajeado como el de Frida. Cuídenlos! Póngales sus botitas y lentes! Los queremos de regreso a todos”.

Se me partió el corazón al ver a la Semar, la Sedena, la Cruz Roja Mexicana y los perritos rescatistas realizando un homenaje a Proteo

El lomito murió siendo y héroe y los mexicanos siempre recordaremos lo valiente que fue durante su trabajo en Turquía pic.twitter.com/wPUkbAI8gx — Soumy García (@sogarcia98) February 13, 2023

Sin embargo, los mexicanos no fueron los únicos que honraron la partida del can, pues un diseñador turco homenajea al perrito rescatista “Proteo” con una imagen, donde agradece el trabajo del animalito en las labores de rescate de su país.

El usuario de Instagram @buraktturker publicó un cartel donde figura este héroe de cuatro patas y lo acompañó del siguiente mensaje:

“Gracias Proteo por todo. Te estamos agradecidos por encontrar a nuestros socios de voz, hermanos y seres queridos. Nunca te olvidaremos”, se lee en la publicación de Instagram.

En la ilustración aparece el binomio canino usando su collar de la Sedena con su nombre, con la que representa a la bandera mexicana y, al fondo, lo que podrían ser varios escombros del terremoto y un elemento de la Sedena en labor de búsqueda.