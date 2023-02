La emotiva despedida a un héroe: así le fue el último adiós a Proteo, ¿regresará a México?

La mañana del 6 de febrero, a la 1:17 (hora local) un terremoto con escala de 7.8 grados Richter azotó las ciudades de Turquía y Siria, con epicentro en Gaziantep, afectando principalmente la zona de Kahramanmaraş dejando a su paso la destrucción y llevándose la vida de aproximadamente 34 mil personas y una cifra que continúa aumentando con decenas de miles de heridos.

El mundo entero dirigió sus miradas a estos países y todos han buscado, de alguna manera, poder ayudar a las personas que vivieron tan lamentable suceso, sobre todo porque este desastre natural se dio en algunas de las zonas más pobres de Turquía y Siria.

Los actos de empatía y solidaridad se ha visto en más de 45 países, quienes han donado dinero y buscan enviar apoyo en especie como México, que ya ha abierto centros de acopio y no solo eso, también envió a un total de 16 binomios caninos, sus mejores héroes, al país turco, y aunque es posible que solo regresen 15 con vida, uno de ellos los acompañará en forma de alma y estará presente en los corazones de todos.

Muere ‘Proteo’ uno de los perritos rescatistas que envió México a Turquía

Proteo, uno de los binomios que envió México, murió siendo un héroe, murió salvando vidas, aunque el motivo de su deceso no ha sido especificado. El perrito acompañaba a los pequeños ‘July’, ‘Balam’, ‘Orly’, ‘Rex’, ‘Ecko’, ‘Timba’, ‘Territorio’, ‘Simba’, ‘Barato’, ‘Balanceo’, ‘Bureta’, ‘Biósfera’, ‘Tardío’, ‘Kiara’ y ‘Teología’.

El corazón de nuestro equipo de rescate volando en estos momentos hacia Turquía : pic.twitter.com/fl82LCdJ13 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 7, 2023

La Sedena, a través de un comunicado oficial, dio una emotiva despedida al perrito rescatista, quien habría dado su vida salvando las vidas de otras personas que vivieron las consecuencias de este terrible fenómeno natural, si bien no se ha anunciado la verdadera razón por la que ‘Proteo’ habría perdido la vida, muchos comentan que fue durante sus labores de rescate.

La emotiva despedida de la Sedena a Proteo

Esto no es todo, pues la Sedena además de enviar un emotivo comunicado donde se exaltaba su labor como perrito rescatista, también compartieron un video a través de su cuenta oficial de TikTok, su compañero, un militar encargado de él, compartió unas palabras para su entrañable pareja canina comentando: “Quiero decirte que me siento orgulloso de ti, porque siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador, que nunca te diste por vencido. Ahora solo me queda agradecerte por haberme traído, lamentablemente no vas a poder llegar conmigo, siempre te estaré recordando. Todo México espero que siempre te recuerde, que nunca te olviden. Algún día nos volveremos a ver”.

Los comentarios de las personas lamentando este suceso no se hicieron esperar, y pidieron a gritos que el perrito regresara junto con sus compañeros y que fuera honrado. Los militares también despidieron a Proteo con un pase de lista, mientras todos se reunían con solemnidad en un patio junto a sus caninos, se escuchaba el sonido de un silbato, luego un momento de silencio ensordeció el espacio para dar lugar a una serie de aplausos en honor a Proteo.

