“Cumpliste con tu misión”: muere Proteo, lomito rescatista mexicano en Turquía

Así despidieron a Proteo, lomito rescatista mexicano en Turquía

El luto embargó este domingo al país y a los elementos del Ejército mexicano, pues Proteo, uno de los “lomitos” que acudió a Turquía para salvar vidas con los integrantes de las Fuerzas Armadas, falleció en las labores de rescate de los habitantes turcos tras el terremoto de magnitud 7.8.

La institución mexicana comunicó el deceso del can a través de sus perfiles de redes sociales, en donde agradeció su trabajo y expresó su dolor por la pérdida de uno de los 16 binomios caninos que viajaron al país de medio Oriente tras el sismo que ha dejado miles de muertos.

“Los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos lamentamos profundamente la pérdida de nuestro gran compañero, el can: Proteo”, informó la Sedena.

Además, la Sedena dijo que Proteo ayudó a salvar a dos personas que se encontraban bajo los escombros, lo que calificaron como una “heroica labor” del lomito mexicano de raza Pastor Alemán.

“Cumpliste con tu misión como integrante de la Delegación Mexicana en la búsqueda y rescate de nuestros hermanos en Turquía. ¡Gracias por tu heroica labor!”.

En TikTok se compartió un video con algunas fotografías del can, desde algunas a su llegada a Turquía hasta otras donde se aprecia en mal estado de salud, con una sonda conectada a una de sus patas y los ojos cerrados.

Uno de los elementos de la misión mexicana expresó su agradecimiento en el metraje que fue compartido en la red social este domingo y mostró su orgullo por su labor.

“Quiero decirte que me siento orgulloso de ti porque siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador, que nunca te diste por vencido. Ahora, solo me queda agradecerte por haberme traído. Lamentablemente no podrás llegar conmigo, siempre te estaré recordando, todo México espero que siempre te recuerde, que nunca te olviden. Algún día nos volveremos a ver”, expresó con tristeza un elemento del Ejército mexicano que se encargaba de su cuidado.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, también se pronunció sobre la muerte de Proteo y lamentó lo sucedido mediante su cuenta de Twitter.

“Lamento el sensible deceso de Proteo, integrante del equipo de rescate de la Sedena en Turquía . Puso en alto el nombre de México y de nuestro pueblo”.