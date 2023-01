“Lucharé como una leona”: Elizabeth Otavalo busca políticas públicas dignas para familiares de víctimas de femicidio

La madre de María Belén Bernal, asesinada en septiembre pasado en la Escuela Superior de Policía, visitó las instalaciones de Metro Ecuador para conversar en un espacio de Nueva Mujer sobre el giro que da el caso, ya con Germán Cáceres, principal sospechoso de la muerte de su hija, detenido.

“Yo no me cansaré de luchar como una leona. No solo fue mi niña, fueron más de 270 mujeres en todo el año. ¿Quién está preparado para esto?”, expresó.

La cara visible de un calvario de tristeza: el 2022 un año violento para las mujeres en Ecuador

El 2022 cerró con las cifras más altas de femicidios en Ecuador. El 1 de enero hasta el 15 de noviembre del 2022, se registraron más de 272 muertes violentas por razones de género. Según el mapa de casos de la Fundación Aldea el 2021 hubo más de 197 casos, sin embargo, el 2022 superó de manera abismal los números. Cada 28h 04min ocurre un feminicidio en el país.

El caso de María Belén Bernal marcó un antes y un después, pues al haberse cometido el crimen dentro de la Escuela Superior de Policía nos dimos cuenta de que en ningún lugar estamos seguras. Elizabeth Otavalo no vivió su luto, pues sin su lucha asegura que no hubiera podido encontrar el cuerpo de su hija, y peor ahora tener detenido al principal sospechoso.

“En Ecuador no contamos con políticas públicas dignas, a las víctimas nos revictimizan. ¿Quiénes de ustedes están ahorrando para imprimir flyers con el rostro de sus hijas desaparecidas?, ¿A quién le dicen ahorra para todo los gastos que tendrás que enfrentar por la muerte de tu hija?”, conmovida expresa Elizabeth Otavalo.

Y sí, quiénes estamos listas para enfrentar una situación tan abrupta como lo hizo Elizabeth, sin embargo, las críticas han sido desmedidas e injustas. Una mujer que está capaz de luchar contra todos y todo por la muerte de su niña, de su única hija. Sin contar que no solo le quitaron a su hija, pues a Isaack le quitaron su mamá, el amor de su vida.

Hijos e hijas quedaron en situación de orfandad: ¿Qué pasa con ellos, cómo los protege el Estado?

Más de 144 niños, niñas y adolescentes quedaron en situación de orfandad a causa de femicidios durante el 2022. De las más de 270 mujeres que fueron víctimas de femicidios 51 tenían uno o dos hijos e hijas, en un porcentaje menor se registra tres o cuatros hijos e hijas. Las edades que más oscilan están entre los 1 y 5 años, y la gran mayoría menores de 18 años.

Elizabeth Otavalo ha vivido de cerca la falta de responsabilidad y empatia por parte del Estado. “Yo no decidí que me arrebataran a mi hija, como tampoco decidí que mi nieto tenga que cambiar de la noche a la mañana su estilo de vida y venir a vivir conmigo en un lugar que está lejos de su casa, de su colegio, de sus amigos. Sin embargo, el Estado ya no nos proporciona movilización, en el MIES no todos los niños son ‘candidatos para obtener el bono. ¿Es esto justo?”, nos dice Elizabeth.

Al hablar con Elizabeth nos damos cuenta que su lucha está enfocada en todas las víctimas de femicidio, en sus familias, hijos y todos aquellos que quedan rotos por la pérdida de estas mujeres. Las políticas públicas deben ser un derecho justo y legal en Ecuador. Las familias no deberían pelear por recursos que deben ser dados de manera eficaz e inmediata.