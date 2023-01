“¿Por qué la mataste? No debiste matarle a mi hija”: Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal.

La madre de María Belén Bernal, asesinada en septiembre pasado en la Escuela Superior de Policía, llegó al aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en la ciudad de Quito para esperar la llegada de Germán Cáceres, principal sospechoso de la muerte de Bernal.

La defensa de Otavalo solicitó resguardo para el supuesto autor del femicidio las 24 horas para que llegue con vida para una sentencia condenatoria.

“Entiendo que todo está coordinado con las instituciones a cargo, acabo de ver a las personas de la Fiscalía, están haciendo lo que le corresponde para que se transparente toda la verdad”, anunció.

Elizabeth Otavalo recuerda con emotivas palabras a María Belén Bernal: “Ella le enseñó de fortaleza a Isaac”.

“Aquí estaré esperando, como ha sido todos estos más de 100 años, esperando, suplicando, pidiendo, gritando al mundo, verdad y justicia por mi hija”, acotó.

Si lo tuviera de frente a Cáceres, ¿qué le diría?, cuestionó uno de los periodistas a Otavalo. Ella, con lágrimas en los ojos, señaló: “¿Por qué?, ¿Por qué la mataste? No era necesario, no debiste matarle a mi hija, nunca más me la van a devolver”.

El policía #GermánCáceres principal sospechoso por el femicidio de #MaríaBelénBernal, fue expulsado de suelo colombiano, donde fue localizado para ser detenido. Tiene prohibido el ingreso a este país por los próximos diez años.

Elizabeth Otavalo es quien cuida de su nieto Isaack, el hijo de la abogada, quien desapareció el 11 de septiembre de 2022 en el interior de la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo, en el norte de Quito, y diez días después el cuerpo, sin vida, fue encontrado en el cerro Casitagua, cerca del centro policial.

🔴#ATENCIÓN | 🗣️“No tengo detalles de German Cáceres. En minutos podría arribar a Ecuador”, dice Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, en los exteriores del aeropuerto Mariscal Sucre. “Esto es una medalla para la sociedad ecuatoriana”, agrega. ⬇️ pic.twitter.com/FGELGMDOi6 — Radio Pichincha (@radio_pichincha) January 3, 2023