“Él trabajó en La Roca”: madre de María Belén Bernal preocupada por el futuro de Germán Cáceres

La madre de María Belén Bernal, asesinada el 11 de septiembre del 2023 en la Escuela Superior de Policía, reveló que se encuentra preocupada por el futuro de Germán Cáceres, principal sospechoso de la muerte de Bernal.

Elizabeth Otavalo confesó que él ex gendarme trabajó en la cárcel La Roca como oficial de la policía, penitenciaría en la que actualmente se encuentra recluído. “Él trabajó en La Roca y asumó que ellos analizaron todo esto, yo espero que hayan analizado esto”, dijo la madre de María Belén Bernal en una entrevista con Radio Pichincha.

Las últimas declaraciones de Elizabeth Otavalo

Durante su espera a las afueras del aeropuerto Mariscal Sucre, la madre de Elizabeth Otavalo expresó que siente miedo por la seguridad de Cáceres, ya que bien podría en algún momento aparecer muerto, y no cumplir con su condena.

Por otro lado, uno de los periodistas le preguntó, ¿qué le diría a Germán Cáceres? Ella señaló: “¿Por qué?, ¿Por qué la mataste? No era necesario, no debiste matarle a mi hija, nunca más me la van a devolver”.