Futbolistas mexicanos que fueron flechados por famosas: uno terminó con el corazón roto

En el mundo del espectáculo todos están relacionados entre premiaciones, fiestas, galas, programas de TV, actrices, conductoras, cantantes y, por supuesto, futbolistas han coincidido en alguna ocasión, situación que ha desencadenado que algunos de los mejores futbolistas mexicanos se enamoraran de famosas y quedaran flechados.

Javier “Chicharito” Hernández y Camila Sodi

El máximo artillero de la selección mexicana, tuvo un fugaz y apasionado romance con la sobrina de Thalía: Camila Sodi. Fue en febrero de 2017 que emprendieron un viaje a la “Ciudad del amor” y donde fueron captados muy acaramelados.

Pese a que solo duraron saliendo cuatro meses, la actriz reveló a la revista Vanity Fair que la prensa fue la verdadera culpable de su separación: “Fue demasiada presión de los medios. No pudimos”, contó Sodi. Además, se encontraban en una relación a distancia y no había pasado mucho tiempo desde que “Chicharito” había cancelado su compromiso con su su exnovia Lucía Villalón, por lo que Sodi fue injustamente criticada.

¡OMG!



¿Indirecta al Chicharito? Camila Sodi publica muy sexys fotos sus redes! 😍😍https://t.co/iy3LDSinLS pic.twitter.com/Pc9RdCX8R9 — Multimedia Deportes y Más (@multimediamx_) May 4, 2017

Carlos Vela y Shanik Aspe

El delantero y la conductora fueron vistos saliendo de un centro nocturno por la madrugada en 2011, mientras compartían caricias. Ellos se conocieron mediante mensajes y a distancia es que emprendieron una amistad.

Él se encontraba en Londres y le reveló que quería conocerla en persona, entonces ella planeó la salida con sus amigas y esa vez no pasó nada. En la siguiente ocasión, el futbolista no perdió la ocasión y, tras una salida al antro y una ronda de perlas negras, se atrevió a darle un beso. No trascendió por la distancia que los separaba, él en España y ella en México.

SHANIK ASPE LE DICE “ATALA” A ADELA MICHA Y CUENTA SU “RELACIÓN” CON CARLOS VELA https://t.co/c45H0jw1C8 pic.twitter.com/urHjMFZ7j5 — ORDENADOR POLITICO (@ordenapolitico) May 10, 2018

Francisco “Kikín” Fonseca y Jacky Bracamontes

En 2006 era el delantero del momento, pues vivía su apogeo como futbolista y Jacky Bracamontes, una de las actrices y conductoras más queridas de México, sin embargo, durante dos meses nos hicieron creer que su noviazgo prosperaría, pero no. Aunque en 2018, en el Teletón, se reencontraron y lo poco que se sabe es que mantienen una buena relación.

El jugador y Jackie, tras su separación, dieron a conocer que no era el tiempo para estar juntos y ella aseguró en ese entonces que:

“Desde que salimos, las primeras veces les comenté que lo estábamos intentando, aunque sabíamos lo complicado de las distancias. Y así fue. Les quiero agradecer todo el apoyo e interés que siempre me han brindado, pero también informarles que Kikín y yo hemos terminado nuestro noviazgo por mutuo acuerdo, lo intentamos y fue muy lindo, pero nos dimos cuenta que no era el momento de estar juntos”.

Rafael Márquez Lugo y Marisol González

Se conocieron en 2012 y, luego de tener un romance que nunca ocultaron, decidieron formar una bella familia tras el nacimiento de su primera hija en 2015. No pierden la oportunidad de mostrar lo felices que son al mundo a través de redes sociales, pues con ello, se confirma que están hechos el uno para el otro.

Óscar Jiménez y Mariana Echeverría

Su bella historia de amor comenzó a través de redes sociales, pero la comediante no quería relacionarse en un principio con futbolistas, debido a que los considerada infieles, pero tras conocerse quedaron flechados hasta llegar al altar en 2019. Tienen una linda familia y un pequeño que ya tiene dos años.

Memo Ochoa y Dulce María

Fue en la época en la que RBD está en su máximo apogeo y Memo era el arquero favorito de los mexicanos. Tras rumores de supuestas infidelidades por parte del portero del Club América, terminaron por separarse y confirmarse la ruptura de esta pareja de ensueño.

Todos hablan de Giovani dos Santos y Belinda pero nadie recuerda la épica pareja de Memo Ochoa y Dulce María 😍 pic.twitter.com/Lm4iDCSdAN — SoyReferee (@SoyReferee) August 29, 2022

Rafa Marques y Adriana Lavat

Eran los tiempos en que Márquez era el capitán de la Selección mexicana y se unió en matrimonio con la actriz Adriana Lavat en 2003. En la ceremonia los aficionados abarrotaron la catedral donde se casaron, sin embargo, el enlace duraría poco, esto por rumores de infidelidad concluyendo en un mediático divorcio, pues se dijo que el futbolista no cumplía con la pensión alimenticia de sus hijos.

RT Revista_Clase: La historia de Rafa Márquez y Adriana Lavat que terminó en polémico divorcio … pic.twitter.com/M6CreybdWh — Revista Así Somos (@revistasisomos) November 9, 2017

Giovani Dos Santos y Belinda

El futbolista originario de Monterrey es recordado por haberse robado el corazón de la cantante Belinda en 2009, luego de coincidir en Barcelona. Gio no perdía la ocasión en dedicarle sus anotaciones a la también actriz, incluso, se dio a conocer la “Beli señal”, que cuando el futbolista anotaba todos imitaban. Pero su romance no duraría mucho y presuntamente terminó porque la intérprete pop le habría sido infiel, quedando así con el corazón roto.