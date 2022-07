Debanhi, Yolanda, Luz Raquel y muchas mujeres más siguen siendo culpadas por sus muertes

En un país feminicida, rebasado, omiso, ineficiente, inepto e incapaz y cómplice, siempre la víctima será la culpable, incluso de su propia muerte.

Luz Raquel no se quemó sola.

Debahni no se cayó a una cisterna y se ahogo

Liliana no se suicidó

A ellas y a otras más, ¡LAS MATARON! pic.twitter.com/xLJUHLsK9l