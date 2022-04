Las mujeres no desaparecen por “rebeldes”, es por la violencia e impunidad en México

El caso de Debanhi Escobar sigue dando mucho de qué hablar tras liberarse una serie de videos que muestran las últimas horas con vida de la joven.

El material fue revelado en el noticiero de Azucena Uresti y se puede ver a Debanhi en tres momentos diferentes:

El primero, muestra cuando entró a una tienda de conveniencia junto a sus dos amigas para comprar refrescos y alcohol.

En el segundo se les ve llegar al lugar de la fiesta para reunirse con otras personas. Pasados unos minutos, Debanhi sale corriendo y un joven va detrás de ella aunque ésta lo patea. En esta misma escena, se ve a la joven abordad el supuesto taxi que la dejaría en medio de la carretera.

#ExclusivaAzucena | Hemos conseguido los videos de la noche en la que #DebanhiEscobar acudió junto a sus amigas a una fiesta...



Las imágenes muestran desde su llegada a la finca hasta el momento que aborda el taxi que la llevaría a su casa



La duda: ¿Qué pasó en la fiesta? pic.twitter.com/ViaNBVurMW — Azucena Uresti (@azucenau) April 28, 2022

El tercer segmento de videos abarca el momento en el que Debanhi atraviesa la carretera para caminar junto al Motel Nueva Castilla. Se observa cómo se asoma por las ventanas del restaurante y después presuntamente dirigirse hacia el terreno en donde se encuentra la cisterna en la que cayó.

El último momento en que fue captada Debanhi Escobar al asomarse al restaurante abandonado del Motel Nueva Castilla 👇🏼 pic.twitter.com/qrt4H4KtGE — Mario Castillo (@mariocastillob) April 27, 2022

A la par de este material, circularon las entrevistas al supuesto chofer que le tomó la foto y a las amigas que estuvieron con ella en la fiesta. Mientras que Juan David (chofer) aseveró que venía en mal estado, las amigas señalaron que se había puesto necia en la fiesta y que incluso estaba agresiva.

Ahora, la Fiscalía ha revelado que la joven no murió ahogada sino a causa de un golpe muy fuerte en la cabeza. Tampoco “hay señales” de que alguien la persiguiera, sino que ella sola cayó “por accidente”. Su padre sostiene que murió por “asfixia”, además de que tenía golpes en el cuerpo.

Lo anterior dio pie a que una vez más la víctima fuera revictimizada.

Mientras que una presentadora de televisión cuestionó al padre de Debanhi si se la vivía en fiestas, otra insinuó que en su bolso llevaba “algo” que pudo ser detonante de su actitud.

"Que dice acerca de la vida que llevaba? Salía a fiestas o no?" Que deplorable es María Julia. pic.twitter.com/5qv0IaJqtT — Alanis (@GusstavoGzz) April 27, 2022

Por su parte, en redes sociales se habla de cómo los videos muestran a la Debanhi agresiva y en mal estado que habían descrito las supuestas amigas en un principio.

“Para qué se emborracha”. “Seguramente estaba drogada”. “Por ponerse así le pasó lo que le pasó”. “Qué tal que quería irse con el novio”. “Es que andaba en malos pasos”, son comentarios recurrentes en estos casos.

Que tristeza ver esto, Debanhi ella ahí sólita... pic.twitter.com/vtLLfqrHuC — ℛ (@rafsviews) April 12, 2022

Las mujeres no desaparecen por salir de fiesta, ni por emboracharse ni por ser “unas rebeldes” sino por la impunidad y la violencia que impera en el país.

No tendríamos por qué pensar diez veces en cómo nos vamos a vestir “para no provocar”. No tendríamos por qué angustiarnos si caminamos solas por la calle. No tendríamos por qué vivir con miedo de salir de casa y no volver. Ser mujer no tendría por qué ser una condena.

La sociedad no cree en la lucha por sobrevivir que tenemos las mujeres todos los días. Bromean sobre las desaparecidas y se ríen de las muertas. Lejos de indignar o motivar a un cambio, terminan siendo parte de señalamientos que dicen que “esas no son formas”.

Desaparición Yolanda Martínez El caso de Debanhi Escobar encendió la alerta sobre las mujeres desaparecidas en México

“México es una fosa común con un himno nacional”, se lee en redes sociales. Y es que los crímenes contra mujeres en México han tenido un incremento atroz en los últimos años.

En lo que va del año, al menos 62 mujeres han sido reportadas como desaparecidas en Nuevo León de las cuales 24 corresponden entre el 15 de marzo y el 15 de abril.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que en lo que va del 2022 se tiene el registro de 748 mujeres desaparecidas, la mayoría del Estado de México, la Ciudad de México y Morelos.

Los cuerpos de María Jessica Karina Ramírez, María Fernanda Contreras y Victoria Guadalupe fueron encontrados pero aún falta dar con el paradero de Yolanda Martínez y muchas otras mujeres y niñas cuyas fichas siguen circulando.