Claves para una paternidad responsable y libre de frustraciones

Ejercer la paternidad puede ser una de las mayores satisfacciones en la vida de un hombre, sin embargo también representa varios retos en la actualidad, ya que existe una presión social por ser un ‘buen padre’. Esta etiqueta, al ser tan ambigua puede provocar ansiedad y frustración. Para definir cuáles son las cualidades que se requieren para ejercer una paternidad responsable, hablamos con Circe Montes de Oca, Terapeuta Cognitivo Conductual de México sin estrés.

El objetivo de la crianza positiva podríamos dividirlo en dos conceptos:

Circe nos comenta que las exigencias por ser buenos padres viene. tanto del exterior como del interior, es decir de las propias expectativas que tenemos sobre nosotros mismos, el tipo de padre que deseamos ser y la familia que queremos formar.

Sin embargo el objetivo principal de la paternidad no es ser ‘bueno’ o ‘el mejor’, sino que está relacionado con la crianza. La experta señala que la crianza positiva es el mejor camino para formar seres humanos funcionales y adaptativos.

Generar en nuestros hijos un repertorio conducta para adaptarse de manera eficaz a las diversas situaciones de la vida. Es decir, que los niños cuenten con varias herramientas para saber manejar cualquier situación que se presente. En este contexto, la familia es el primer lugar donde se tienen que llevar a cabo las herramientas que necesitan para enfrentarse al mundo exterior.

El segundo objetivo, tiene que ver con generar una zona de seguridad en la familia. Es decir que los hijos se sientan aceptados, acompañados y amados. Una de las mayores responsabilidades de ser padres es poder generar auto confianza en los hijos, que ellos puedan sentirse amados y aceptados sin importar las condiciones.

“Dentro de la Neuro Psicología, existe una etapa que la llamamos ‘etapa crítica’ entre los 7 y 12 años, en este periodo la forma en que interactuamos con los hijos va a tener mucho que ver su salud mental posterior.”

El estar conscientes sobre esta responsabilidad como padres, es el primer paso para comenzar a ejercer una paternidad responsable. Esto incluye el saber que lo que se hace dentro de la interacción con los hijos es fundamental, no solo en el discurso sino también por medio del ejemplo.

Circe comenta que los niños aprenden todo lo que ven y observan, incluyendo el comportamiento de los padres ante diferentes situaciones. Por ejemplo, cómo se debe reaccionar ante un enojo con un ser querido o ante una situación de emergencia.

“Un estilo de paternidad sobreprotector genera el mismo efecto que un estilo autoritario. El mensaje que manda el primero al niño es: “no eres capaz, necesitas que yo lo haga por ti”, mientras que el autoritario es: “no eres suficiente”, esto puede generar ansiedad y depresión en los hijos.”

El equilibrio ideal está en generar hijos con un repertorio cultural amplio para enfrentar la vida, pero también desde una zona de seguridad en donde sepan que no deben tener miedo a las situaciones porque son capaces de afrontarlas, y si no resultan como quieren, eso no determina su valor.

Finalmente la especialista resalta que una clave importante es el auto cuidado, ya que si los padres están bien, los hijos van a estar bien. Es necesario que los padres nos cuidemos en el aspecto físico, emocional, social, etc, para que podamos ser un buen modelo para nuestra familia.

El autocuidado, incluye el dejar de lado la presión que ejercemos sobre nosotros mismos por no cometer errores, ya que esto no es una expectativa realista. Cuando nos concentramos en los aspectos negativos, nuestros hijos reciben las consecuencias de nuestra propia insatisfacción.