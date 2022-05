Caso Debanhi Escobar: los motivos por los que la habitación 174 del Motel Nueva Castilla es clave

A través de un video en su canal de YouTube, el padre de Debanhi, Mario Escobar aseguró que en lo días siguientes se darán a conocer los detalles de la muerte de su hija, luego de realizar la necropsia a su cuerpo, que fue solicitada por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de Nuevo León.

Escobar dijo que el exhaustivo cateo al Motel Nueva Castilla realizado en la madrugada del miércoles pasado, debió realizarse antes para evitar posibles modificaciones al área y que entorpecieran la investigación.

“Esto lo debieron haber hecho con anterioridad. Pero lo que me comentan ellos es que cuantas veces sea necesario analizar las evidencias, se van a volver a analizar.”

Velas y flores rodean una imagen de Debanhi Escobar durante una manifestación en contra de la desaparición de Escobar y otras mujeres en el país, el viernes 22 de abril de 2022, en la Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) (Eduardo Verdugo/AP)

Este lugar sigue siendo clave en el caso de Debanhi, por lo que el padre de la joven no descarta que se continúen realizando cateos para esclarecer la situación en la que su hija perdió la vida.

De hecho, durante la nueva investigación a este inmueble se localizaron más cámaras de vigilancia, por lo que ya fueron solicitados los videos para su análisis y cabe señalar, que algunos de los materiales gráficos han sido filtrados en primera instancia a redes sociales o periodistas.

Asimismo, se revisó la habitación 174 y al respecto dijo: “Por nuestra parte mi esposa y yo solicitamos que verificaran una de las habitaciones, la 174, en la cual se usó un líquido para verificar si había algún residuo de sangre o alguna otra situación”.

Esta sustancia se aplicó para corroborar si existía un residuo de sangre u otra característica sobre las sábanas de la cama que pudiera arrojar más pistas.

Debanhi Escobar El cuerpo de la joven fue encontrada en la cisterna del Motel Nueva Castilla (Especial)

¿Por qué es tan importante la habitación 174 del Motel Nueva Castilla?

En videos que circularon en TikTok, el Motel Nueva Castilla (@motelnuevacastilla01) compartió horas previas al hallazgo del cuerpo de Debanhi, tomas dirigidas a la puerta de la habitación 174 al son de la canción de Ramón Ayala que dice: “para poder llegar a ti todo es tan difícil, me dicen que no estás pero no les creo”; sin embargo, hasta este momento el motel ya ocultó todos sus videos.

Los internautas aseguraron que se trata de un mensaje y otros más, lo consideraron una burla sobre el caso de Debanhi Escobar.

El clip tenía el fin de dar a conocer las nuevas habitaciones ubicadas en la planta alta del inmueble, es por ello, que se enfoca en la habitación 174 y la canción “Para poder llegar a ti”, fue interpretada por algunos, ya que se cree la letra envía un mensaje a las autoridades por su ineficacia.

