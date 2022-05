Ante inseguridad en México, surge un vengador anónimo que hace justicia por mujeres desaparecidas

Ante inseguridad que viven las mujeres en México, ha surgido el caso de un vengador anónimo en el estado de Morelos que se llama a sí mismo ‘El Limpiador’. Este personaje se encarga de buscar a delincuentes relacionados con la desaparición de mujeres para hacer justicia por su propia mano, y envió un mensaje a quien intente secuestrar a niñas o mujeres.

‘El Limpiador’ deja mensaje para delincuentes que atentan contra las mujeres

De acuerdo con Excelsior, el pasado 10 de mayo fue encontrado el cuerpo de un hombre en una cajuela de un carro abandonado en la autopista La Pera-Cuautla.

Autoridades afirmaron que aproximadamente a las 18:30 horas recibieron el reporte de que en dicho tramo carretero había un vehículo abandonado, el cual se observara que de la cajuela salían unos pies.

La forma en que fue encontrado el cuerpo coincide con otro caso registrado el pasado 5 de mayo, en Yautepec. En este hecho, dentro de un carro fueron encontrados los cuerpos de un hombre y una mujer, por lo que el modus operandi es similar. De acuerdo con la información, podría tratarse de una pareja desaparecida en abril en la zona sur de Morelos.

El auto se encontraba en la caseta de Oaxtepec y en él había una cartulina en el medallón del auto con el mensaje con una advertencia firmada por ‘El Limpiador’:

“Esto le va a pasar a todos los que anden robando niñas o anden haciendo mamadas con niñas y mujeres en Cuautla o el estado”

El auto fue denunciado por vecinos de la zona debido a que de la cajuela sobresalía la mano de una mujer.

La noticia surge en medio de una ola de casos de desapariciones de mujeres a lo largo de la República Mexicana.

Recientemente, los casos de Yolanda Martínez y Debanhi Escobar quienes desaparecieron en Nuevo León y posteriormente fueron halladas sin vida provocaron indignación en la sociedad por las irregularidades con las que se llevó a cabo su búsqueda.

Debanhi, fue encontrada sin vida dentro de una cisterna cercana al Motel Nueva Castilla, durante la noche del 21 de abril.

Tras darse a conocer la noticia del hallazgo del cuerpo de Debanhi, su padre Mario Escobar dio a conocer algunas de las negligencias de las Fiscalía General del Estado de Nuevo León, así como la información que mantuvieron oculta durante la búsqueda de su hija.

Mario aseguró que a pesar de que la Fiscalía informó que Debanhi murió de un golpe en la cabeza, en realidad el motivo de su fallecimiento fue asfixia. Eso fue lo que pudo observar durante la identificación del cuerpo. También reveló que tenía golpes en el cuerpo.

“La golpearon en la cara, la asfixiaron. De que la Fiscalía quiere emitir un comunicado diciendo que murió de un hematoma, de un golpe en la cabeza y es mentira total, porque nosotros la vimos. No tuvimos miedo de verla.”

Yolanda Martínez desapareció desde el pasado 31 de marzo. El pasado 8 de mayo el cuerpo de la joven fue encontrado en un terreno baldío en el municipio de Juárez.

El pasado 4 de mayo, el padre de la mujer habló sobre la posibilidad de que su hija hubiera sido víctima de feminicidio. En una entrevista con diversos medios declaró:

“No quiero perder tiempo porque van 35 días que no encuentro a mi hija y no me la van a dejar tirada como un perro. El asesino no debe estar en la calle porque es peligroso.”

Al mismo tiempo denunció irregularidades en el caso y un lento avance en la investigación: