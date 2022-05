“No puedo creer que sufriera en silencio tantos años”: el testimonio de la madre de Valentina sobre los abusos que vivió de Ricardo Crespo

A poco más de un año detenido, Ricardo Crespo finalmente fue sentenciado a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado en contra de su hija Valentina.

La menor de edad denunció al ex integrante de Garibaldi desde finales de 2020 y desde entonces, han surgido los testimonos más desgarradores. El sujeto de entonces 45 años abusó de Valentina cuando tenía 14 años.

Angélica Rodríguez Cruz, exesposa del cantante y madre de Valentina presentó la denuncia a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales en diciembre del 2020 en contra de Crespo por haber abusado sexualmente de su hija. Fue detenido en febrero del 2021 y trasladado a una prisión.

A través de un comunicado de la firma “RPRC Abogados” se dio a concoer que el pasado 3 de mayo un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó sentencia al actor y cantante.

Ricardo Crespo

“El día 3 de mayo del presente, un juez de enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó sentenciar a Ricardo ‘N’ a 19 años de prisión por haberlo encontrado culpable del delito de abuso sexual agravado, cometido de manera continuada en agravio de su hija, la menor de edad de identidad reservada de iniciales V. C. R., quien sufrió estas conductas desde los 5 y hasta los 14 años”, se lee en el documento.

Sergio Ramírez, abogado de Valentina, reveló la reacción de la joven al enterarse de la sentencia de su padre: “Ella quedó en silencio, posterior a ello yo creo que sintió un alivio de, por fin, saber que le están creyendo, que su verdad está siendo escuchada y que este siendo considerada como tal”.

En 2021 la joven escribió en su cuenta de Instagram: “Gracias mami por alzar la voz conmigo y por creer en mí. MÁS UNIDAS QUE NUNCA, gracias mami por tu apoyo”. También realizó un video en el que habló de lo que vivió y motivó a quienes han pasado por algo similar a no quedarse callados.

“Yo no vengo a victimizarme, yo sólo vengo a decir que tú persona que estás viendo esto, sí tú has vivido algo parecido, algo similar, algo que te da miedo decir, que estás callada, o estás en el proceso que lo acabas de decir, y tienes miedo, en primer lugar ¡no te quedes callada y callado!, ¡lo mejor que puedes hacer en el mundo es hablar!, te liberas, denuncia, no te quedes callada y callado porque te guardas algo en el corazón que te lastima por años, te lastima mucho y te hace mucho daño. Es un proceso muy difícil, no les voy a mentir, pero es lo mejor que yo pude hacer fue eso”.

En aquel entonces, su madre también se pronunció al respecto, calificando los casos de abuso sexual como “una problemática que sufre la sociedad y muchas personas ven lejana esta situación y piensan que no sucederá en sus vidas”.

Asímismo, lamentó no haber podido ayudar antes a su hija: “Nunca me imaginé con que esta situación alguna vez se iba a ver reflejada en mi familia y menos en la vida de mi hija. Aún no puedo creer que mi hija Vale, hubiera sufrido en silencio durante tantos años. Hoy daría todo para evitarle a mis hijos el dolor que están sintiendo”.

Por lo mismo, reiteró la importancia de acercarse a los hijos, de no juzgar y creerle a las víctimas.

“Se necesita más amor y empatía para abordar esta problemática, no juzgar y poner en duda lo que cuenta un niño sobre cualquier situación que esté viviendo, es importante resaltar su confianza con un ‘YO TE CREO’ y eso fue lo yo hice con mi hija desde el momento que decidió hablar conmigo”, sentenció.